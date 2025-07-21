Beşiktaş'tan Lucas Vazquez'e resmi teklif!
Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 10 yılın sonunda Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez için harekete geçti ve resmi teklifini sundu.
Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü, David Jurasek gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş, sağ bek bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar Real Madrid'le yol ayrımına giden Lucas Vazquez için harekete geçti.
RESMİ TEKLİF SUNULDU!
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Beşiktaş, 34 yaşındaki sağ bek için resmi teklifini sundu.
İki tarafın görüşmelere başladığı ve deneyimli yıldızın Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı haberin detaylarında yer aldı.
Geçtiğimiz sezon eflatun-beyazlılarda 53 maça çıkan İspanyol sağ bek, 2 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 357 dakika forma giydi.