Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Lucas Vazquez'e resmi teklif! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Lucas Vazquez'e resmi teklif!

        Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 10 yılın sonunda Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez için harekete geçti ve resmi teklifini sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:22 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü, David Jurasek gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş, sağ bek bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        2

        Siyah-beyazlılar Real Madrid'le yol ayrımına giden Lucas Vazquez için harekete geçti.

        3

        RESMİ TEKLİF SUNULDU!

        İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Beşiktaş, 34 yaşındaki sağ bek için resmi teklifini sundu.

        4

        İki tarafın görüşmelere başladığı ve deneyimli yıldızın Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı haberin detaylarında yer aldı.

        5

        Geçtiğimiz sezon eflatun-beyazlılarda 53 maça çıkan İspanyol sağ bek, 2 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 357 dakika forma giydi.

        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak