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        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir teknede çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda bir kişi, başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Babası tarafından denizden çıkarılan Arda Deniz Onat adlı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:55 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:56
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        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi.

        Teknedeki Arda Deniz Onat ile 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Arda Deniz Onat başına aldığı darbe sonucu denize düştü.

        Fotoğraf: İHA

        BAYGIN HALDE SUYA DÜŞTÜ

        Arda Deniz Onat, babası tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Arda Deniz Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Arda Deniz Onat, kaldırıldığı hastanede sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralı ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kavganın nedeni araştırılırken, olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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