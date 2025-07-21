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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı - 21 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in yüksek kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 07:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 07:42
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        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Yağmurlu 28°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 32°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı bulutlu , Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 36°C

        Az bulutlu

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu, zamanla kuzey ve batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 38°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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