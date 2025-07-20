Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kamu kurumları ve okulların mobilyalarını öğrenciler üretiyor

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hazırladığı masa, sandalye, kitaplık, pano ve dolaplarla kamu kurumları ve okulların mobilya ihtiyaçları karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta kamu kurumları ve okulların mobilyalarını öğrenciler üretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hazırladığı masa, sandalye, kitaplık, pano ve dolaplarla kamu kurumları ve okulların mobilya ihtiyaçları karşılanıyor.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü'nde eğitim gören 90 öğrenci, okul saatlerinin dışında yaz aylarında da üretime devam ediyor.

        Yetenekli öğrencilerin ellerinden çıkan masa, sandalye, kitaplık, pano ve dolaplar, talep üzerine kentte hizmet veren kamu kurumları ve okulların ihtiyacı için kullanılıyor.

        Atölyede teknisyen ve 5 uzman öğretmenden eğitim alarak meslek öğrenen öğrenciler, ürettikleri ürünlerle hem para kazanıyor hem de kamuda tasarruf yapılmasını sağlıyor.

        Bir yılda 30 okul ve kamu kurumunun mobilya ihtiyacını karşılayan okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Alan Şefi Mehmet Kılıç, AA muhabirine, yürüttükleri çalışmayla üretime ve ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

        Yaz tatilinde de öğretmen ve öğrencilerin üretimi sürdürdüğünü belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Mevcut ve yeni açılan okulların ve kamu kurumlarının donatım malzemelerini öğrencilerimiz karşılıyor. Bu donatılar arasında müdür ve müdür yardımcılarının kullandığı masalar, panolar, toplantı masaları ve sandalyeler yer alıyor. Öğrencilerimiz okulumuzun imkanlarıyla bunları üretiyor. Yaz tatili boyunca üretim yapmaya devam edeceğiz. Amacımız ihtiyaç duyulan ve talep edilen tüm okul ve kamu kurumlarının eksiklerini gidermek. Öğrencilerimiz, burada yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Kazandıkları parayla ailelerine destek oluyorlar. Son sınıfa gelen öğrencilerimiz ustalaşmış oluyor. Böylece mezun ettiğimiz öğrenciler iş yerlerini açabilecekler."

        - "Tatili meslek öğrenerek geçirmek istedik"

        Atölyede üretim yapan 11. sınıf öğrencisi Sedam Sönmez "Burada eğitimin yanında iş öğrendik. Hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz. Ailemize katkı sağlıyoruz. Okullar şu an tatil ama çalışmaya devam ediyoruz. Tatili meslek öğrenerek geçirmek istedik. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü

        Benzer Haberler

        Aracın motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Aracın motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Bakan Işıkhan, Muş'ta "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı"nd...
        Bakan Işıkhan, Muş'ta "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Açılış Programı"nd...
        Babasının YKS çıkışında çiçekle karşıladığı öğrenci, aldığı puanla ailesini...
        Babasının YKS çıkışında çiçekle karşıladığı öğrenci, aldığı puanla ailesini...
        Sınav çıkışı babasının çiçekle karşıladığı Çimen: Gelen puanla babamın o an...
        Sınav çıkışı babasının çiçekle karşıladığı Çimen: Gelen puanla babamın o an...
        Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
        Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyor
        Muş Valisi Çakır'dan Muşspor'a ziyaret
        Muş Valisi Çakır'dan Muşspor'a ziyaret