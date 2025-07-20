Muş'ta kamu kurumları ve okulların mobilyalarını öğrenciler üretiyor

SABRİ YILDIRIM - Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hazırladığı masa, sandalye, kitaplık, pano ve dolaplarla kamu kurumları ve okulların mobilya ihtiyaçları karşılanıyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü'nde eğitim gören 90 öğrenci, okul saatlerinin dışında yaz aylarında da üretime devam ediyor.

Yetenekli öğrencilerin ellerinden çıkan masa, sandalye, kitaplık, pano ve dolaplar, talep üzerine kentte hizmet veren kamu kurumları ve okulların ihtiyacı için kullanılıyor.

Atölyede teknisyen ve 5 uzman öğretmenden eğitim alarak meslek öğrenen öğrenciler, ürettikleri ürünlerle hem para kazanıyor hem de kamuda tasarruf yapılmasını sağlıyor.

Bir yılda 30 okul ve kamu kurumunun mobilya ihtiyacını karşılayan okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Alan Şefi Mehmet Kılıç, AA muhabirine, yürüttükleri çalışmayla üretime ve ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

Yaz tatilinde de öğretmen ve öğrencilerin üretimi sürdürdüğünü belirten Kılıç, şunları kaydetti: