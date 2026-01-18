Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta taksi şoförü yüksek ateşi olan çocuğu kucağında taşıyarak hastaneye yetiştirdi

        Muş'ta taksi şoförü, araçta ateşi yükselen 2 yaşındaki çocuğu trafikte ilerleyemeyince kucağında taşıyarak hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 20:16 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:16
        Hacılar Camisi mevkisinde yol kenarında çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan anneyi gören taksi şoförü Ceyhan Kılıçaslan, aracındaki müşteriyi indirerek anne ile çocuğunu aldı.

        Yolda çocuğun durumunun ağırlaştığını fark eden Kılıçaslan, trafikteki yoğunluk nedeniyle ilerleyemeyince taksiyi kenara çekerek kucağına aldığı çocukla hastaneye doğru koşmaya başladı.

        Bu sırada karşılaştığı polislere durumu anlatan Kılıçaslan, onların da yardımıyla çocuğu Muş Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırdı.

        Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kılıçaslan'ın çocuğu kucağına alarak hastaneye götürmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Caminin yanında bekleyen annenin, çocuğunu hastaneye götürmeye çalıştığını belirten Kılıçaslan, müşterisinden bu konuda ricada bulunduğunu anlattı.

        Kılıçaslan, "Yolda bekleyen anne, 'Çocuğum çok hasta, hastaneye kadar götürebilir misiniz' dedi. Ben de müşteriden ricada bulundum. Kendisi kabul etti ve onu indirerek anne ile çocuğunu arabaya aldım. Trafik çok yoğundu, ilerleyemiyorduk." dedi.

        Yoldayken çocuğun durumunun ağırlaştığını fark ettiğini dile getiren Kılıçaslan, "Çocuk havale geçirmeye başladı, nefes alamıyordu. Nefes alamayınca annesi ağlamaya ve bağırmaya başladı. Taksiyi bir marketin önüne park ettim ve çocuğu kucağıma alarak hastaneye doğru koşmaya başladım." diye konuştu.

        Yolda polis ekiplerini gördüğünü ifade eden Kılıçaslan, şunları kaydetti:

        "Yolda trafik polislerini gördüm ve hemen yanlarına gittim. Polislere, 'Çocuk nefes alamıyor, havale geçiriyor. Bir kilometre yolu koşarak geldim. Ne olur yardımcı olun çocuğu hastaneye götürelim' dedim. Ekipler bizi araca aldı ve sirenleri açarak çocuğu hastaneye ulaştırdık. Acilde hemen çocuğa müdahale ettiler. Çocuğun durumu riskli olduğu için hemen yoğun bakıma aldılar. 30-40 dakika orada bekledim. Çocuk çok şükür kendine geldi. Ben de anneden izin alarak hastaneden ayrıldım. Çok şükür çocuğun durumu iyi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

