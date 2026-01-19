Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta veteriner hekimler hayvanların sağlığı için karlı yolları aşıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta veteriner hekimlerden oluşturulan ekip, kar ve soğuk havaya rağmen köylere giderek buzağı kayıplarını önlemek için aşılama çalışması yürütüyor.

        Giriş: 19.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:02
        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, büyükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte buzağı kayıplarını önlemek amacıyla "Buzağılarımıza Sağlık Aşılıyoruz" projesini başlattı.

        Proje kapsamında veteriner hekimlerden oluşturulan ekip, kar ve soğuk havaya rağmen köyleri tek tek ziyaret ederek buzağıları aşılıyor, hayvan sahiplerini bilgilendiriyor.

        Çetin kış koşullarında en ücra köylere kadar giden veteriner hekimler, bu yıl yaklaşık 50 bin hayvanı aşılayarak buzağı kayıplarını önlemeyi hedefliyor.

        Son olarak merkeze 21 kilometre uzaklıktaki Durugöze köyüne gelen ekiptekiler, gebe inek ve yeni doğmuş buzağıları aşıladı, besicileri hayvan hastalıklarıyla mücadelede alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirdi.

        - "Çok önemli bir projeyi hayata geçirdik"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, hayvancılıkta temel hedeflerden birinin yılda bir kez sağlıklı buzağı almak olduğunu söyledi.

        İşletmelerin sürdürebilirliği ve karlı bir üretim yapabilmesi için hayvan varlığının oldukça önemli olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:

        "İşletmelerimizin buzağılarını sağlıklı bir şekilde büyütüp sürüye katmaları önem arz etmekte. İlimiz özelinde önemli oranda buzağı kayıplarının olduğunu görüyoruz. Bu kayıpların daha çok gebelik döneminde ve doğumdan sonraki süreçte şekillendiğini görüyoruz. Kayıpların nedenlerine baktığımızda ise birçok faktör etkili olmakla birlikte özellikle enfeksiyonel etkenlere bağlı olarak kayıpların olduğunu söylememiz mümkün. İlimizde milli servetimiz olan buzağıları korumak, kayıpları minimize etmek ve sürdürülebilir hayvancılığı tesis etmek anlamında çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Yüzde 100 hibeli ve 12 milyon lira bütçeli 'Buzağılarımıza Sağlık Aşılıyoruz' projesinin startını verdik."

        - "Yaklaşık 50 bin hayvanımızı aşılayacağız"

        Proje kapsamda gebe inek ve buzağılara aşı yaptıklarını ifade eden Gönç, "Gebe ineklerimize iki doz karma aşı uyguluyoruz. Bu aşıyla gebe inekleri koruyacağız ve böylece buzağılarımıza bağışıklığı aktarmış olacağız. Ayrıca buzağılarımıza doğumdan sonra iki doz aşı yaparak buzağılarımızı solunum sistemi enfeksiyonlarına karşı koruyacağız." dedi.

        Üreticilerin emeğini, alın terini koruyup güvence altına almak istediklerini dile getiren Gönç, "Her türlü zorlu şartlara rağmen arkadaşlarımız kar kış demeden büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını yürütmekte. Bizler için üreticilerimizin alın teri oldukça kıymetli, bu anlamda mesai arkadaşlarımızla çalışmaya, sahada olmaya devam edeceğiz. Proje kapsamında yaklaşık 50 bin hayvanımızı aşılayacağız." diye konuştu.

        - "Her zaman yardımcı oluyorlar ve yanımızdalar"

        Kış koşullarının çetin geçtiğini anlatan veteriner hekim Hüseyin Gönen ise "Bu zorlu şartlarda yetiştiricilerimize aşılarını ulaştırmak, uygulamak ve buzağı ölümlerini azaltmak adına elimizden gelen tüm özveriyi gösteriyoruz. Karlı koşullarda çalışmak zor ama yetiştiricilerimizin gösterdiği özverinin yanında bizim de onlara destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Buzağıları aşılanan besici Mehmet Demirel de "Yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Veteriner hekimler geldi, gebe hayvanlarımıza ve yeni doğan buzağılarımızı aşıladılar. Her zaman yardımcı oluyorlar ve yanımızdalar. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

