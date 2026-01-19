Habertürk
        Muş'ta ekipler kar nedeniyle hastaneye gidemeyenlerin yardımına koştu

        Muş'ta kırsal kesimlerde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen bazı hastalar, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

        Muş'ta kırsal kesimlerde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen bazı hastalar, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

        Kentte dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentin kırsal bölgelerinde rahatsızlanan ve hastaneye gidemeyenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarında koordineli yürüttükleri çalışmayla söz konusu kişileri hastanelere götürdü.

        Ekipler, Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki Şadiye Aydın için de harekete geçti.

        Karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu köye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları Aydın'ı, Korkut Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zorlu koşullarda görev yaptığını söyledi.

        112 Acil Sağlık ekipleriyle koordineli çalışarak ulaşılması zor noktalardaki vatandaşları sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Yentür, şunları kaydetti:

        "Kentte kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada görev yapıyor. Özellikle acil durumlar için ekiplerimiz hazır bekliyor. Bazen hasta kurtarmaya giden ambulansların en kısa sürede hastaları sağlık kurumuna ulaştırması için takip ediyoruz. Araçlarıyla köy yolunda mahsur kalan çok sayıda vatandaşımıza da yardımcı oluyoruz."



