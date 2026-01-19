Habertürk
        Muş'a atanan öğretmenler güllerle karşılandı

        Muş'a atanan öğretmenler güllerle karşılandı

        Milli Eğitim Bakanlığınca Muş'a atanan öğretmenler, güllerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:28
        Milli Eğitim Bakanlığınca Muş'a atanan öğretmenler, güllerle karşılandı.

        Kente yeni atanan 463 eğitimciyi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve şube müdürleri karşıladı.

        Milli Eğitim Müdürlüğü binasında öğretmenlerle bir araya gelen Altay ve şube müdürleri, onlara gül vererek görevlerinde başarı diledi.

        Altay, gazetecilere, kentin eğitim kadrosuna 463 yeni öğretmenin katıldığını dile getirdi.

        Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Altay, "Yeni atanan öğretmenlerimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde görev yapacaklar. Öğretmenlerin yetkin ve erdemli nesiller yetiştirmek için büyük bir gayret göstereceklerine inanıyorum. Bakanlığın politikaları doğrultusunda gerekli her türlü desteği sunacağız." dedi.

        Yapılan atamalarla il genelindeki öğretmen ihtiyacının önemli ölçüde karşılandığını ifade eden Altay, "Kar yağışının olduğu, havanın oldukça soğuk geçtiği bir günde gerçekleştirilen karşılama bizim için ayrı bir anlam taşıdı. Öğretmenlerin heyecanı, sevgisi ve mutluluğu bizi son derece duygulandırdı. Bu mutluluğun artması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Güdümlü İlkokulu'na atanan öğretmen Seyhan Yılmaz Çevik ise yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Güllerle karşılanmamız bizi fazlasıyla mutlu etti. Yıllardır öğretmenlik hayali kuruyordum. Sonunda bu hayalime kavuştum. Muş gibi güzel bir ile atanmış olmaktan ayrıca mutlu oldum. Okulumu gördüm. Çok güzel bir okulda görev yapacağım için çok sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

