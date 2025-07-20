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        Haberler Magazin Serdar Ortaç: Ömrüm, ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç: Ömrüm, ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç

        Serdar Ortaç, sağlığı ve psikolojisi açısından umutsuz bir tavır sergiledi. Ortaç; "Ömrüm, ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç" açıklamasıyla endişelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:08
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        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
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        Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamayla sağlığı ve psikolojisi açısından bir hayli endişelendirdi.

        Zaman zaman hayatıyla ilgili olumsuz açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, bu kez daha da umutsuz bir tavır sergiledi. Ortaç; "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek sağlığını kötüleştiğini belirtirken psikolojisinin de yıkım halinde olduğunu gözler önüne serdi.

        Serdar Ortaç, mirasıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, bu konuda şunları söyledi; "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

        MS NEDİR?

        MS (Multiple Skleroz) hastalığı, bağışıklık sisteminin sinir liflerini kaplayan koruyucu miyelin kılıfına saldırması sonucu beyinle vücut arasındaki sinir iletiminin bozulmasıyla, kas güçsüzlüğü, görme sorunları, yürüme, denge-koordinasyon semptomlarına neden olan merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır.

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        #Serdar Ortaç
        #Serdar Ortaç açıklama
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