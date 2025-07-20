Serdar Ortaç: Ömrüm, ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç

Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamayla sağlığı ve psikolojisi açısından bir hayli endişelendirdi.

Zaman zaman hayatıyla ilgili olumsuz açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, bu kez daha da umutsuz bir tavır sergiledi. Ortaç; "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek sağlığını kötüleştiğini belirtirken psikolojisinin de yıkım halinde olduğunu gözler önüne serdi.

Serdar Ortaç, mirasıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, bu konuda şunları söyledi; "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."