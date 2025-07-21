Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!
Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin ''Devler Ligi'' kurası bugün TSİ 13.00'te çekilecek. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
Benfica
Club Brugge