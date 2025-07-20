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        Bakan Işıkhan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız (2)

        'İŞVERENLERLETEMAS HALİNDE OLMAYA ÖNEM VERİYORUZ'Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kentteki programları kapsamında, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:05
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        Bakan Işıkhan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız (2)
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        ‘İŞVERENLERLETEMAS HALİNDE OLMAYA ÖNEM VERİYORUZ’

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kentteki programları kapsamında, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı’na katıldı. Jandarma Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Bakan Işıkhan, iş insanlarıyla istihdam, yatırım ve bölgesel kalkınma konularında değerlendirmelerde bulundu.

        Hükümet olarak yatırımcılarımızın önünü açmak, iş dünyasının karşılaştığı finansman ve bürokratik engelleri azaltmak için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, “İş insanlarımızın daha fazla yatırım yapması için destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Bu tür toplantılar gerçekleştirerek işverenlerimizle sürekli temas halinde olmaya da büyük önem veriyoruz. Şehirlerimizde iş yerlerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. İş gücü piyasası araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her alanda daha güçlü, daha iyi hale gelmek için bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

        ‘TÜRKİYE ARTIK BOMBALARIN DEĞİL, BARIŞIN SESİYLE YANKILANIYOR’

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Işıkhan, “Bugün bu topraklarda bir devrin kapılarını aralıyoruz. Bu milletin iradesiyle şekillenmiş Terörsüz Türkiye günüdür. Bu gerçek bir devrimdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinde Sayın Devlet Bahçeli’nin destekleriyle, milletimizin duaları ve destekleriyle yürütülen bu süreç, sadece bir güvenlik hamlesi değil bir medeniyet tasavvufunun yeniden inşasıdır. Yıllarca bu topraklarda kan biçenler, gözyaşı ekenler, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlar artık kaybediyor. Türkiye artık bombaların değil, barışın sesiyle yankılanıyor. Devletimizin dağın ardını da şehir merkezini de aynı şekilde eşitlik duygusuyla kucaklamaktadır. Yıllarca yoksulluğu, cehaleti, kimlik aidiyetini kullanarak insanlarımızı kandırdı. Biz bu kirli düzene Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son verdik” diye konuştu.

        ‘DEVLETİN ŞEFKAT ELİNİ EN ÜCRA KÖYLERE KADAR ULAŞTIRDIK’

        Bakan Işıkhan, her karışı vatan olan bu topraklarda hiçbir vatandaşı dışlamadıklarını ifade ederek, “Devletin şefkat elini en ücra köylere kadar ulaştırdık. Bugün Diyarbakır’da da Edirne’de de aynı bayrak dalgalanıyor, aynı ezan okunuyor ve aynı umutla sabahlar başlıyor. Biz milletin arasında nifak tohumları ekenleri değil, bu topraklara barış tohumu ekenleri yürüyüşümüze bekliyoruz. Milletimiz bize artık kavgayı bırakın, yaraları sarın dedi. Biz de bu çağrıya kulak verdik. Terörü destekleyen karanlık otaklara karşı dimdik durduk. Ama milletimize karşı da merhametli olduk” ifadelerini kullandı.

        ‘TÜRKİYE BUGÜN ARTIK KABUK DEĞİŞTİRİYOR’

        Türkiye’nin artık kabuk değiştirdiğini vurgulayan Işıkhan şunları dedi:

        “Güvenlik tehdidiyle değil kalkınma hedefiyle anılıyor. Şimdi önümüze yepyeni bir sayfa açılıyor. Terörün karanlığından çıkan bir milletin, kardeşliğin, aydınlığa yürüyüşü. Bu kutlu yürüyüşte barış olacak, üretim olacak, istihdam olacak, refah olacak, adalet ve kalkınma olacak. Biz bu mücadeleyi sadece bugüne değil, yarının Türkiye’si için veriyoruz. Evlatlarımız, eskinin karanlığına maruz kalmasın diye veriyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonumuz sadece bir güvenlik politikası değil, bu milletin gecikmiş kalkınmasının telafisidir. Artık bu topraklarda korkular değil, umutlar konuşulacak. Çatışma değil, kalkınma gündem olacak. Dağların arasında silah sesleri değil, atölyelerin, makinaların, üretim tezgahlarının sesi yankılanacak inşallah.”

        Bakan Işıkhan’ın konuşması sonrasında toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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