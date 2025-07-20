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        Haberler Spor Futbol Osimhen transferi gerçekleşirse listeyi altüst edecek! - Futbol Haberleri

        Osimhen transferi gerçekleşirse listeyi altüst edecek!

        Yaz transfer döneminde Süper Lig'e yıldızlar akını başladı... Orkun Kökçü, Jhon Duran ve Leroy Sane gibi yıldız futbolcuların imzaları netleşirken, Galatasaray'da gündem varsa yoksa Victor Osimhen... Nijeryalı futbolcu sarı-kırmızılılara imza atması halinde listeyi altüst edecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 11:26 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:26
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        2025-2026 sezonu yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlarımız adından söz ettiren hamleler yaptı.

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        Beşiktaş milli yıldız Orkun Kökçü'yü renklerine bağlarken, Fenerbahçe de Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Galatasaray ise Leroy Sane transferiyle dikkat çekti.

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        Sarı-kırmızılı takımda tüm gündem Victor Osimhen olurken, Nijeryalı yıldızın gelmesi halinde Süper Lig tarihinin bonservis rekoru kırılacak.

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        G.Saray'ın Napoli ile 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksitli olmak üzere 75 milyon Euro'ya anlaşması bekleniyor.

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        Transferin gerçekleşmesi halinde Victor Osimhen, açık ara farkla zirvede oturacak.

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        İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        7

        MOUSSA SOW

        Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        8

        RAUL MEIRELES

        Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        9

        YOUNES BELHANDA

        Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        10

        ERNEST MUÇİ

        Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        11

        MAURO ICARDI

        PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        12

        AL MUSRATI

        Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        13

        DIEGO CARLOS

        Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        14

        SOFYAN AMRABAT

        Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        15

        BRUMA

        Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        16

        EMMANUEL EMENIKE

        Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        17

        MBAYE DIAGNE

        Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        18

        DANIEL GUIZA

        Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        19

        NICOLO ZANIOLO

        Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        20

        CENGİZ ÜNDER

        Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        21

        JARDEL

        Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        22

        GABRIEL SARA

        Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        23

        YOUSSEF EN-NESYRI

        Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        24

        ORKUN KÖKÇÜ*

        Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        25

        *Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

        Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

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