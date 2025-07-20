Osimhen transferi gerçekleşirse listeyi altüst edecek!
Yaz transfer döneminde Süper Lig'e yıldızlar akını başladı... Orkun Kökçü, Jhon Duran ve Leroy Sane gibi yıldız futbolcuların imzaları netleşirken, Galatasaray'da gündem varsa yoksa Victor Osimhen... Nijeryalı futbolcu sarı-kırmızılılara imza atması halinde listeyi altüst edecek. İşte detaylar...
2025-2026 sezonu yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlarımız adından söz ettiren hamleler yaptı.
Beşiktaş milli yıldız Orkun Kökçü'yü renklerine bağlarken, Fenerbahçe de Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Galatasaray ise Leroy Sane transferiyle dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı takımda tüm gündem Victor Osimhen olurken, Nijeryalı yıldızın gelmesi halinde Süper Lig tarihinin bonservis rekoru kırılacak.
G.Saray'ın Napoli ile 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro taksitli olmak üzere 75 milyon Euro'ya anlaşması bekleniyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde Victor Osimhen, açık ara farkla zirvede oturacak.
İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...
MOUSSA SOW
Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
RAUL MEIRELES
Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
YOUNES BELHANDA
Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro
ERNEST MUÇİ
Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro
MAURO ICARDI
PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro
AL MUSRATI
Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro
DIEGO CARLOS
Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro
SOFYAN AMRABAT
Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro
BRUMA
Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro
EMMANUEL EMENIKE
Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro
MBAYE DIAGNE
Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro
DANIEL GUIZA
Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro
NICOLO ZANIOLO
Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro
CENGİZ ÜNDER
Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro
JARDEL
Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro
GABRIEL SARA
Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro
YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
ORKUN KÖKÇÜ*
Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro