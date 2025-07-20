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        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!

        Kocaeli Gebze'de feci bir ölümlü kaza meydana geldi. Olayda Mevlüt Şafak adlı şoför, tamir için götürdüğü hafriyat kamyonunun damper kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:44 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:44
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        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlüt Şafak'ın (50), tamir için götürdüğü hafriyat kamyonunun damper kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 13.00 sıralarında Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1176/2 Sokak’ta meydana geldi.

        Mevlüt Şafak, hafriyat kamyonunu arıza nedeniyle tamirciye götürdü. Yarım şekilde kaldırılan, kapağına takoz konulan damperin içinde 1 işçi çalışırken, Şafak da onu izlemeye başladı. Bir süre sonra takozun yerinden kaymasıyla hızla kapanan kapak, Mevlüt Şafak’ın başına çarptı. Şafak kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mevlüt Şafak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şafak’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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        Bu arada kazanın çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, açık kapak arasından damperde çalışan işçiyi izleyen Şafak’ın bir anda kapanan kapağın başına çarpması sonucu yere yığılması, Mevlüt Şafak’ın yere düştüğünü fark eden işçinin ise damperden atlayarak bağırması yer aldı.

        CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mevlüt Şafak’ın cenazesi daha sonra yakınlarına teslim edildi. Şafak’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’a nakledildi.

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