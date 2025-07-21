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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı! | Son dakika haberleri

        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!

        Sakarya'da dün başlayan orman yangını devam ediyor. Kentin Geyve ilçesinde çıkan yangında Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev küle döndü. Çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri de ekiplerle birlikte soğutma çalışmalarına destek veriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:15
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        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

        DHA'nın haberine göre yangında, Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu.

        Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının desteğiyle sürüyor.

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        Yangında, Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri, ekiplerle birlikte soğutma çalışmalarına destek veriyor.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Geyve'ye gelerek koordinasyon merkezinde yangının son durumu hakkında bilgi aldı.

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