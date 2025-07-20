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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı! - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!

        Galatasaray, uzun süredir devam eden Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile sözlü anlaşma vardı. İşte transferin tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 20:34 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:34
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        Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

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        Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

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        5 milyon Euro performansa dayalı bonus ve yüzde 10'luk sonraki satış payı da anlaşmada yer alıyor.

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        5 milyon Euro performansa dayalı bonus ve yüzde 10'luk sonraki satış payı da anlaşmada yer alıyor.

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        Haberde, transfer için evrakların hazır olduğu belirtilirken transferin de tamamlandığı bildirildi.

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