ÖTV düzenlemesi ile ilgili tüm detaylar! Fiyatlar artacak mı?

Otomobil ve hafif ticari araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Söz konusu düzenleme, Haziran ayında henüz teklif olarak meclise sunulduğu ilk andan itibaren büyük ses getirmişti.

Kasım 2022'den bu yana ÖTV'de matrah güncellemesi yapılmaması, bu yönde bir beklenti yaratmıştı. Fakat, aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından ÖTV'de topyekün sistem değişikliğine gidildi.

Şimdi gelin, yeni ÖTV düzenlemesinin detaylarına birlikte bakalım.

Öncelikle, yeni yasada en düşük ÖTV oranının yüzde 80 ve en yüksek ÖTV oranının da yüzde 220 şeklinde belirlenmesinin ardından herkesin aklındaki 'fiyatlar artacak mı' sorusunun cevabını verelim. Bu soruyu binek otomobiller için 'hayır' olarak cevaplayabiliriz.

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Euro kurunun artışı sebebiyle, Türkiye'de son 1 yıldan fazladır tüm otomobiller zaten yüzde 80 ÖTV diliminde yer alır hale geldi. Dolayısı ile, artık en düşük ÖTV oranının yüzde 80 olması, fiilen yaşanan bir durumun resmileşmesi şeklinde yorumlanabilir ve fiyatlar üzerinde herhangi bir değişim yaratmayacağı da söylenebilir.

4X4 PICK-UPLARA YÜZDE 50 ZAM KAPIDA ÖTV yasasının en dikkat çeken maddelerinden biri ise, pick-up modeller ile ilgili olan maddde. İlgili maddeye göre, kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Bu gruptaki araçların mevcut ÖTV oranı yüzde 4 şeklinde uygulanıyor. Artan vergi oranının 4x4 pick-up araçların fiyatlarını yüzde 50'ye yakın artırması bekleniyor. Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de 3 milyon TL'den satılan 4x4 çekiş özelliğine sahip bir pick-up aracın fiyatı, ÖTV oranının 46 puan artması sonucu 1 milyon TL'den fazla yükselecek. SATIŞLAR YÜZDE 400 ARTTI Hafif ticari araç pazarında yıllık satışların yaklaşık yüzde 7-8'ini bu segmentteki pick-up modeller temsil ediyor. Pazar büyüklüğüne bağlı olarak bu araçlardan yılda ortalama 15-16 bin adet satılıyor. ÖTV artışı kapsamına giren 4x4 arazi tipi pick-up modeller ise bu segmentteki satışların yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor. REKLAM Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi Haberi Görüntüle ÖTV yasasının Haziran ayında TBMM'de teklif olarak sunulması bu araçların satışlarında adeta patlama etkisi yarattı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Haziran ayında pickup satışları bir önceki yıla göre tam yüzde 403 oranında artış gösterdi.

Teklifin yasalaşması öncesinde adeta 'panik satış' refleksi ile gerçekleşen bu astronomik satışların ardından, şimdi ise sektörde pick-up modellere karşı ilginin azalması bekleniyor. ETKİSİ YALNIZ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İLE SINIRLI KALMAYABİLİR Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan sektör yetkilileri, bu durumun hem satış adetlerinde keskin bir düşüşe hem de genel enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskıya yol açma riskine vurgu yaptı. Bu araçların büyük çoğunluğunun ithal edildiğini hatırlatan yetkililer, markaların siparişlerini mevcut vergi sistemine göre planladığını, satışların sert düşmesi halinde bazı modellerin ithalatının sona erebileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, bu araçların yalnızca bireysel kullanım amacıyla değil; madencilik, inşaat ve tarım gibi stratejik sektörlerin saha operasyonlarında da yaygın şekilde kullanıldığı kaydedilirken, bu nedenle düzenlemenin etkisinin yalnızca otomotiv sektörü değil, üretim ve hizmet sektörlerine de yansıyacağı belirtiliyor. REKLAM ELEKTRİKLİLERDE YENİ SİSTEM İHTİMALİ Yeni ÖTV yasasında, yüzde yüz elektrikli araçlar, plug-in (şarj edilebilir) hibrit otomobiller ve hibrit otomobiller için yeni bir vergi oranı bulunmuyor.