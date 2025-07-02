Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 artarak 607 bin 977 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 6 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Haziran 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.4 artarak 488 bin, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4.3 azalarak 119 bin 974 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 118 bin 611, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 6.6 artarak 93 bin 676 oldu.

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Hafif ticari araç pazarında büyüme oranı ise Haziran da yüzde 35.7 oranında gerçekleşti, böylece satışlar 24 bin 935 adet seviyesine yükseldi. Bu sonuçlar ile birlikte, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 55.8 artmış oldu.

PICKUP MODELLERE YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz ay hafif ticari araç pazarının büyümesinde pick up modeller etkili oldu.

Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda TBMM'de sunulan yasa teklifinde, 4x4 pickup modellerin ÖTV oranının yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseltilmesinin öngörülmesi, bu araçların satışlarını hızlandırdı. Haziran ayında, pickup modellerin satışları bir önceki yıla göre tam yüzde 403 oranında artış gösterdi. 4 bin adet seviyesine yaklaşan pickup satışları, van grubunun ardından hafif ticari araç pazarının en büyük ikinci segmenti oldu. Bundan tam 1 yıl önce ise, yani haziran 2024'te, pickup modeller hafif ticari arç grubunda en büyük dördüncü segment olmuştu. SATIŞLARIN YÜZDE 63'Ü SUV MODELLER ODMD raporuna göre, pazarın yüzde 81,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 268 bin 817 ile yüzde 55,1 pay, B segmenti otomobiller 124 bin 895 ile yüzde 25,6 pay aldı. REKLAM Pazardaki gelişmeler gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ve 306 bin 286 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 21,8 pay ve 106 bin 398 satışla sedan, yüzde 14,5 pay ve 70 bin 779 adetle H/B otomobiller takip etti.