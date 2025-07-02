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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi - Otomobil Haberleri

        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yılın ilk 6 aylık dönemindeki pazar verilerini açıkladı. Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-haziran döneminde yüzde 5.2 artarak 607 bin 977 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 6 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Bu rekorda, pickup modellerin yükselen satış grafiği etkili oldu. TBMM'de sunulan yasa teklifinde, 4x4 pickupların ÖTV oranının yükseltilmesinin öngörülmesi, bu modellerin satışlarını hızlandırdı. ODMD raporuna göre, Haziran ayında pickup satışları bir önceki yıla göre tam yüzde 403 oranında artış gösterdi. Öte yandan, elektrikli otomobillerin Haziran ayındaki pazar payının yüzde 30'a yaklaşması da dikkat çekti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 02.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:11
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        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
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        Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 artarak 607 bin 977 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 6 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Haziran 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.4 artarak 488 bin, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4.3 azalarak 119 bin 974 olarak gerçekleşti.

        Haziran ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 118 bin 611, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 6.6 artarak 93 bin 676 oldu.

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        Hafif ticari araç pazarında büyüme oranı ise Haziran da yüzde 35.7 oranında gerçekleşti, böylece satışlar 24 bin 935 adet seviyesine yükseldi. Bu sonuçlar ile birlikte, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 55.8 artmış oldu.

        PICKUP MODELLERE YOĞUN İLGİ

        Geçtiğimiz ay hafif ticari araç pazarının büyümesinde pick up modeller etkili oldu.

        Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda TBMM'de sunulan yasa teklifinde, 4x4 pickup modellerin ÖTV oranının yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseltilmesinin öngörülmesi, bu araçların satışlarını hızlandırdı.

        Haziran ayında, pickup modellerin satışları bir önceki yıla göre tam yüzde 403 oranında artış gösterdi. 4 bin adet seviyesine yaklaşan pickup satışları, van grubunun ardından hafif ticari araç pazarının en büyük ikinci segmenti oldu.

        Bundan tam 1 yıl önce ise, yani haziran 2024'te, pickup modeller hafif ticari arç grubunda en büyük dördüncü segment olmuştu.

        SATIŞLARIN YÜZDE 63'Ü SUV MODELLER

        ODMD raporuna göre, pazarın yüzde 81,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 268 bin 817 ile yüzde 55,1 pay, B segmenti otomobiller 124 bin 895 ile yüzde 25,6 pay aldı.

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        Pazardaki gelişmeler gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ve 306 bin 286 satışla SUV otomobiller oldu.

        SUV otomobilleri, yüzde 21,8 pay ve 106 bin 398 satışla sedan, yüzde 14,5 pay ve 70 bin 779 adetle H/B otomobiller takip etti.

        ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 30'A YAKLAŞTI

        Ocak-Haziran döneminde, benzinli otomobil satışları 229 bin 128 ile yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 131 bin 686 ile yüzde 27 pay, elektrikli otomobil satışları 85 bin 894 ile yüzde 17,6 pay, dizel otomobil satışları 38 bin 73 ile yüzde 7,8 pay ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 222 ile yüzde 0,7 pay aldı.

        160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 104.3 oranında artarak yüzde 13.9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 191.3 oranında yükselerek yüzde 3.7 paya sahip oldu.

        Elektrikli otomobillerin Haziran ayında pazar payı ise yüzde 27.6'ya yükseldi. Geçtiğimiz ay elektrikli otomobil satışları yüzde 210 oranında artarak 25 bin 828 adet şeklinde kayıtlara geçti.

        Bu dönemde, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 25 azalırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9.7 arttı. 2000cc üstü otomobil satışları ise yüzde 14 oranında artış gösterdi.

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