11 yıl önce öldürülen ağabeyinin intikamını almak için cinayeti işlemiş

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Ahmet Karabulut’u (29) tabancayla vurarak öldürdükten sonra saklandığı tuvalette yakalanıp gözaltına alınan Yusuf Tanrıverdi (21), polisteki ifadesinde ağabeyinin intikamını almak için cinayeti işlediğini söyledi. Karabulut’un 11 yıl önce Yusuf Tekin'in ağabeyini öldürdüğü, pazartesi günü de cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Sağlık merkezi önünde duran Ahmet Karabulut, sırt çantasıyla ve silahla yanına yaklaşan Yusuf Tanrıverdi tarafından tabancayla vuruldu. Karabulut olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 farklı taksi değiştirerek kaçan Tanrıverdi, polis ekipleri tarafından saklandığı tuvalette yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, Ahmet Karabulut’un 11 yıl önce Yusuf Tanrıverdi’nin ağabeyini öldürdüğü pazartesi günü de tahliye olduğu saptandı.

Yusuf Tanrıverdi’in polis merkezinde verdiği ifadede Karabulut’u ağabeyinin intikamını almak için öldürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“2014 yılında henüz 10 yaşındayken Ahmet Karabulut İstanbul’da çok sevdiğim ağabeyimi öldürmüştü. O gün bugündür kendisine kin beslemiştim. Ağabeyimi öldüren Ahmet Karabulut’un hapiste olduğunu biliyordum. Pazartesi günü cezaevinden çıktığını öğrenince İstanbul’dan Cumayeri’ne geldim. Pizza siparişi ve çiğ köfte siparişi gibi bahaneler ile Ahmet Karabulut’un evini tespit ettim. 3 gündür kendisini zaten takip ediyordum. İki tane arabanın ortasında bir şeyler yaptığını fark ettim. Yanımda bulunan silah ile arabanın arasında Ahmet Karabulut’a ağabeyime selam söyle diyerek 3 el ateş ettim."