Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.366,16 %-0,04
        DOLAR 40,3784 %0,16
        EURO 46,9953 %0,43
        GRAM ALTIN 4.350,44 %0,55
        FAİZ 41,09 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 49,61 %0,32
        BITCOIN 118.345,00 %0,73
        GBP/TRY 54,1855 %0,16
        EUR/USD 1,1626 %0,26
        BRENT 69,28 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 7.112,98 %0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı, yurt dışından e-ticaret kanalıyla satın alınan riskli ürünleri takipte - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı, yurt dışından e-ticaret kanalıyla satın alınan riskli ürünleri takipte

        Ticaret Bakanlığı, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlerin tüketici sağlığı ve güvenliğini tehdit etmemesi için harekete geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son günlerde, yurt dışı kaynaklı e-ticaret firmalarından satın alınan ürünlerin tüketici sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiğine ilişkin haberler, ulusal ve uluslararası basın ve yayın organlarında yoğun şekilde gündeme gelmeye başladı.

        Yakın zamanda Avrupa Birliği (AB), Kore ve İskandinav ülkeleri tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, e-ticaret platformlarında satılan ürünlerin bir kısmında ciddi güvenlik riskleri olduğu belirlendi. Farklı ürün gruplarından alınan numunelerin büyük bölümünün de ürün güvenliği gerekliliklerini karşılamadığı görüldü.

        Özellikle konfeksiyon, ayakkabı, deri ve çocuk kategorilerindeki birçok üründe yüksek oranda kanserojen ve toksik madde tespit edilmesi, Türkiye'deki tüketicilerde de tedirginliğe yol açtı.

        REKLAM

        Türkiye'deki e-ticaret siteleri, pazar yerleri ile mağazalar, standartlara uygun satış yapmaları konusunda sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Ancak yurt dışındaki alışveriş sitelerinden ithal edilen bazı ürünler risk taşıdığı halde Türkiye pazarına erişim sağlayabiliyor.

        Bakanlık harekete geçti

        Yurt dışındaki e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerin artması ve bu ürünlerin güvenliğine yönelik endişeler, Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

        Bakanlık, ürün güvenliğinden sorumlu diğer kuruluşlarla birlikte analiz ve tahlil süreçlerini yakın takibe aldı.

        Bakanlıkça ilk etapta oyuncak ve bebek ürünleri başta olmak üzere yüksek riskli kategoride değerlendirilen ayakkabı ile tekstil ve deri ürünlerinin laboratuvar ortamında güvenlik testlerinin yapılmasına yönelik seri denetimler başlatıldı.

        Bu süreçte AB uygulamalarında olduğu gibi söz konusu test ve denetimlerin neticeleri değerlendirilerek ilave tedbirler alınacak. Risk durumu dikkate alınarak bu ürünler için diğer test ve belgelendirme sonuçları talep edilecek.

        Türkiye'de piyasaya sunulan tüm ürünlerin güvenlik riski taşımaması, halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imal edilmesi, teknik mevzuat ve standartlarla uyumlu olması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!