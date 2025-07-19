Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Altan Öymen hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Altan Öymen hayatını kaybetti

        Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Öymen 6 hafta önce akciğer ameliyatı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında, "Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" dedi. CHP lideri Özgür Özel de "Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, CHP eski Genel Başkanı ve gazete yazarı Altan Öymen 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli’de bulunan özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

        Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

        "Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

        Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir.

        REKLAM

        Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen’e Allah'tan rahmet; başta Öymen ailesi olmak üzere sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" dedi.

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

        "Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir."

        Özel, paylaşımında Öymen ile olan fotoğraflarına da yer verdi.

        DERVİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Türk basınının değerli ismi Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

        ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

        Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, annesi Fatma Nezaket Öymen'dir. Örsan adında bir erkek, Gülden adında bir kız kardeşi vardır. Onur Öymen amcasının oğludur.

        Ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Malî Şubesi'nde lisans öğrenimini tamamladı.

        Gazetecilik kariyeri

        1950 yılından beri gazetecilik yapan Öymen, kariyerine 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde parlamento muhabiri olarak başladı ve iki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi oldu. 1957'de Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis gazetelerinde yazdı. 1960-61 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu. Akşam, Cumhuriyet, Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı ve Milliyet gazetesinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı. 1962-66 yılları arasında Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı. 1966-67 Milliyet dizi yazarı, 1967-68 Ulus Genel Yayın Müdürü 1968-72 Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri oldu. 1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ile televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. 1980'li ve 90'lı yıllarda gazetecilik görevine devam eden Öymen, 1980-82 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar olarak çalıştı. 1982'de Milliyet'e Yayın Kurulu Üyesi ve yazar olarak katıldı. 1985-95 arasında Milliyet Genel Yayın Koordinatörü, Başyazar ve İdare Meclisi Üyeliği yaptı. Uzun yıllar Radikal gazetesinde köşe yazıları yazdı.

        Siyasi kariyeri

        1950 yılında üniversiteden arkadaşları ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldu. Aktif siyasete 1961 yılında kurucu meclis üyeliğiyle başladı. 1977 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Aynı yıl Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükümeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1978-1979 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi. 1979-1980 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve partisinin Grup Başkanvekilliğini yaptı.

        1999 Türkiye genel seçimlerinin ardından partisi CHP'nin meclis dışında kalmasıyla genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın ardından 23 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen CHP 27. Olağanüstü Kurultayında yeni genel başkan olarak seçildi ve bu görevini 15 ay sürdürdü. 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan kurultayda Öymen bir kez daha genel başkanlığa aday oldu. Kurultayda yeniden aday olan eski genel başkan Deniz Baykal'a karşı mücadele verdi. Genel Başkanlık seçimi çekişmeli geçti ve üç tur halinde cereyan etti. Üçüncü turun sonucunda seçimi Deniz Baykal'a kaybetti ve genel başkanlık görevini devretti.

        Öymen'in Genel Başkanlığı görevdeyken aday olmasına rağmen kaybetmesi Türkiye siyasi tarihi açısından ender rastlanan bir gelişmedir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ise Öymen, görevi başındayken genel başkanlıktan kurultay delegelerinin kararı sonucu ayrılan ilk genel başkan olmuştur.

        Kitapları

        1999 - Mobilya Dosyası (Altan Öymen, Uğur Mumcu)

        2002 - Bir Dönem Bir Çocuk 2004 - Değişim Yılları

        2008 - Öfkeli Yıllar 2013 - ... Ve İhtilal

        2015 - Altan Öymen'den Anılı Kitaplar Seti (dört cilt)

        2018 - 01 Adana - 80'lı Yıllarda ADANA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Neden yandık
        Neden yandık