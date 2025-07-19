haftanın kitapları

SEYAHAT NOTLARI VE ŞEHİR YAZILARI

(Abdülhak Şinasi Hisar)

Edebiyatımızın en özgün kalemlerinden Abdülhak Şinasi Hisar'ın kurmaca dışı eserlerini bir araya getiren özel dizinin yeni halkası olan Seyahat Notları ve Şehir Yazıları okurla buluştu. Hisar'ın, seyahat ettiği şehirleri bir sanatçı dikkatiyle ve mukayeseli bir şekilde ele aldığı yazılarını bir araya getiren bu cilt, daha önce dergi sayfalarında "Seyahat Notları" üst başlığıyla yayımlanmış birçok yazıyı ilk defa bütünlüklü bir çalışma olarak sunuyor. Kitabın sonunda yazarın kendi el yazısıyla tuttuğu notların dökümü de yer alıyor. Everest Yayınları'ndan çıkan bu özel seçkide Abdülhak Şinasi Hisar'ın Ankara'dan Atina'ya, Romanya'dan tutkunu olduğu Paris'e kadar pek çok ülkeye ve şehre dair gözlemleri yer alıyor. Hisar, seyahatlerini bir duygudan diğerine kapılarak gerçekleştirirken, şehirlerin mirasına, tarihi eserlerine ve hatta kaldırım taşlarına dahi duyarlılıkla yaklaşıyor. Yazarın kendi ifadesiyle, "Hariçten gelenlerin vazifesi mukayese yapmaktır" sözüyle de vurguladığı gibi, bu notlar sadece birer gezi izlenimi olmanın ötesinde, şehirler arasında derinlikli kültürel ve insani karşılaştırmalar sunuyor.