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        Sınav çıkışı babasının çiçekle karşıladığı Çimen: Gelen puanla babamın o anı şimdi gururla taçlandı

        MUŞ'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanan Çimen Gülen (19), Yabancı Dil Testi'nde 431,45250 puan aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:25
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        Sınav çıkışı babasının çiçekle karşıladığı Çimen: Gelen puanla babamın o anı şimdi gururla taçlandı
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        MUŞ'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanan Çimen Gülen (19), Yabancı Dil Testi’nde 431,45250 puan aldı. Türkiye 10 bin 840’ıncısı olan Gülen, “Babamın o anı şimdi gururla taçlandı” dedi.

        Merkeze bağlı Bahçe köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Gülşah (50) ve Mehmet Emin Gülen (60) çiftinin 7 çocuğundan 4’üncüsü olan Çimen Gülen, YKS'nin ilk oturumu sonrası Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden çıkışta babası tarafından çiçeklerle karşılandı. Babasının elindeki çiçeklerle kendisine doğru koştuğunu gören Gülen, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi Gülşah Gülen’in de sevinçle koştuğu anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınarak görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

        ‘BABAMIN O GÜN BANA KOŞMASI UNUTULMAZDI’

        Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri mezunu Çimen Gülen, Yabancı Dil Testi’nde 431,45250 puan aldı. Kendisini için özel bir gün olduğunu belirten Çimen Gülen, “YKS sınavına girdim, çok güzel bir gündü. Günümü daha da güzelleştiren şey babamın beni çiçekle karşılamasıydı. Bugün YKS sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Testlerinde 431.45250 puan alarak Türkiye 10 bin 840'ıncısı oldum. Çok şükür beklentimin üzerinde bir sonuç geldi. Babamın o anı şimdi gururla taçlandı” dedi.

        Hedefim, yurt dışında yapay zeka destekli yazılım mühendisliği okumak olduğunu söyleyen Çimen, “Ekonomik özgürlüğümü kazanmak ve kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum" diye konuştu.

        ‘O DAKİKA SANKİ DÜNYALAR BENİM OLDU’

        Çimen Gülen’in babası Mehmet Emin Gülen ise “Kızım sınava girdiğinde ben ve annesi destek olmak için yanındaydık. Çıkışta onu nasıl mutlu edebilirim diye düşündüm. Çiçek almaya karar verdim. O dakikada sanki dünyalar benim oldu. Çok özel bir andı. Bugün sınavı kazandığını öğrendik, çok mutluyuz. Kızım okudukça onu desteklemeye devam edeceğim. Bizi bir kez daha gururlandırdı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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