Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü'nden hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı | Son dakika haberleri

        Orman Genel Müdürlüğü'nden hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece artacağını vurgulayarak orman yangınlarına karşı uyardı. Açıklamada "Bu süreçte anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), meteorolojik verilere göre 19-25 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 6-12 derece artmasının beklendiğini belirterek, "Bu süreçte anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın." uyarısında bulundu.

        OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek riskli döneme girildiği bildirildi.

        Neden yandık
        Neden yandık Haberi Görüntüle

        Mevsim normallerinin üzerinde artması beklenen sıcaklıklara dikkat çekilen açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, 19-25 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 6-12 derece artması bekleniyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğuna değinilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bir anlık dikkatsizliğiniz afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı