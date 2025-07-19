Kasımpaşa-Hull City ve Westerlo-Samsunspor maçları HT Spor'da! Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, Hull City ile karşılaşıyor. Samsunspor ise Westerlo ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor hazırlık maçları bu akşam HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Habertürk Giriş: 19.07.2025 - 10:22 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:02 facebook

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