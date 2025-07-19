Uyumadan önce yapılan sporun vücut üzerindeki etkileri hâlâ tartışma konusu. Ancak yeni araştırmalar, akşam egzersizlerinin yalnızca zihni değil, metabolizmayı da aktif tutabileceğini gösteriyor. Bu da gece boyunca ekstra kalori yakımı anlamına gelebilir!

UYKU ÖNCESİ EGZERSİZİN METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gün içinde egzersize vakit bulamayanların tercihi haline gelen gece sporu, vücut üzerinde düşündüğünüzden daha fazla etki yaratıyor olabilir. Uzmanlara göre, uyumadan önce yapılan orta şiddetli bir antrenman, kalp ritmini hızlandırarak metabolizmayı uyku sırasında da aktif tutabiliyor. Bu durum, gece boyunca kalori yakımını destekleyen bir faktör olarak değerlendiriliyor.

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SPORUN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

Yaygın kanının aksine, hafif ya da orta düzeydeki akşam egzersizlerinin uykuya dalmayı kolaylaştırabileceği belirtiliyor. Ancak bu her bireyde aynı sonucu vermeyebilir. Egzersizin yoğunluğu arttıkça vücudun gevşemesi gecikebilir ve uykuya geçiş süresi uzayabilir. Bu yüzden gece sporu yaparken kişisel ritme göre hareket edilmesi öneriliyor.

GECE ANTRENMANI VE KİLO VERME

2023 yılında yapılan bilimsel araştırmalar, akşam saatlerinde yapılan egzersizlerin kilo verme sürecine olumlu katkı sunduğunu gösteriyor. Özellikle iştahı baskılaması, gece yemek yeme isteğini azaltması ve metabolizmayı hızlandırmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca düzenli gece egzersizi yapan bireylerde yağ oranında azalma gözlemlenmiş.