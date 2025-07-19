Ayşa Tokyaz’ı cinayetinde cesedi valize koyan ihraç polis memuru Cemil Koç'a cesedi taşımasında yardım eden ve firari olarak aranan Oğuz K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından olayla bağlantılı aktif görevde olan polis memuru İ.U.U.’da gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) ölümüyle ilgili sevgilisi ihraç polis Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

BİR POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarından ardından aktif görevde polis memuru İ.U.U. gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından Oğuz K. ile polis memuru İ.U.U. adlı polis memuru adliyeye sevk edildi.

“VALİZDE CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

İşlemlerin ardından adliye gönderilen şüphelilerden Oğuz K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde "Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Olayla bir ilgim yok” dedi.