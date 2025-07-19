Diş fırçanızı ne sıklıkla değişiyorsunuz? Evinizdeki bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!

Hijyen denilince akla ilk gelen klozetler olsa da evin içinde çok daha fazla bakteri barındıran eşyalar var. Uzmanlar, her gün temas ettiğimiz bu nesnelerin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor!

MUSLUKLAR VE IŞIK DÜĞMELERİ

Ellerimizi yıkamadan önce dokunduğumuz musluklar ve sık sık açıp kapattığımız ışık düğmeleri, dışkı kaynaklı bakterilerin yayılmasına zemin hazırlıyor. Mutfakta çiğ etle temas sonrası bu alanların mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor.

MUTFAK SÜNGERLERİ VE KESME TAHTALARI

Sürekli ıslak kalan süngerler, milyarlarca bakterinin yaşadığı alanlar. Salmonella gibi tehlikeli mikropları taşıyabiliyor. Aynı şekilde kesme tahtalarında oluşan kesik izleri de bakteriler için ideal yaşam alanı. Bu ürünler düzenli olarak dezenfekte edilmeli, mümkünse bulaşık makinesinde yıkanmalı.

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DİŞ FIRÇALARI VE TUTUCULARI

Ağız floramızdan gelen bakteriler diş fırçalarında birikiyor. Sıcak suyla her gün yıkanmalı, ayda bir yenilenmeli. Fırçalıkların da düzenli temizliği ihmal edilmemeli.

SU ŞİŞELERİ VE SAAT KAYIŞLARI

Karanlık ve nemli kalan su şişeleri, özellikle proteinli veya şekerli içecekler konulduğunda bakteri üretimine davetiye çıkarıyor. Saat kayışlarında ise E. coli dahil dışkı bakterilerine rastlanabiliyor. Plastik, kumaş kayışlar bu konuda daha riskli.