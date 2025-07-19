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        Haberler Bilgi Yaşam Diş fırçanızı ne sıklıkla değişiyorsunuz? Evinizdeki bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!

        Diş fırçanızı ne sıklıkla değişiyorsunuz? Evinizdeki bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!

        Ev temizliğinde çoğu zaman klozet kapağı gibi yerler hedef alınsa da yapılan araştırmalar, gündelik hayatta sıkça kullandığımız birçok eşyanın aslında daha fazla bakteri barındırdığını ortaya koyuyor. Peki her gün temas ettiğiniz bu nesneler sağlığınızı tehdit ediyor olabilir mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 19.07.2025 - 08:30
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        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
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        Hijyen denilince akla ilk gelen klozetler olsa da evin içinde çok daha fazla bakteri barındıran eşyalar var. Uzmanlar, her gün temas ettiğimiz bu nesnelerin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor!

        MUSLUKLAR VE IŞIK DÜĞMELERİ

        Ellerimizi yıkamadan önce dokunduğumuz musluklar ve sık sık açıp kapattığımız ışık düğmeleri, dışkı kaynaklı bakterilerin yayılmasına zemin hazırlıyor. Mutfakta çiğ etle temas sonrası bu alanların mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor.

        MUTFAK SÜNGERLERİ VE KESME TAHTALARI

        Sürekli ıslak kalan süngerler, milyarlarca bakterinin yaşadığı alanlar. Salmonella gibi tehlikeli mikropları taşıyabiliyor. Aynı şekilde kesme tahtalarında oluşan kesik izleri de bakteriler için ideal yaşam alanı. Bu ürünler düzenli olarak dezenfekte edilmeli, mümkünse bulaşık makinesinde yıkanmalı.

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        DİŞ FIRÇALARI VE TUTUCULARI

        Ağız floramızdan gelen bakteriler diş fırçalarında birikiyor. Sıcak suyla her gün yıkanmalı, ayda bir yenilenmeli. Fırçalıkların da düzenli temizliği ihmal edilmemeli.

        SU ŞİŞELERİ VE SAAT KAYIŞLARI

        Karanlık ve nemli kalan su şişeleri, özellikle proteinli veya şekerli içecekler konulduğunda bakteri üretimine davetiye çıkarıyor. Saat kayışlarında ise E. coli dahil dışkı bakterilerine rastlanabiliyor. Plastik, kumaş kayışlar bu konuda daha riskli.

        KULAKLIK, GÖZLÜK VE BAHARATLIK GİBİ EŞYALAR

        Kulaklıklar: Cepten kulağa geçen bu cihazlarda mantar ve bakteri sıklıkla görülüyor.

        Gözlükler: Özellikle burun ve kulak temas alanları bakterilerle dolu.

        Baharatlıklar: Çiğ et hazırlığı sonrası dokunulan baharatlıklar, virüs ve bakterilerin bulaşabileceği en riskli nesneler arasında.

        DUŞ PERDELERİ VE KUMANDALAR

        Duş perdeleri sıcak ve nemli ortamda küf ve bakteri birikmesine uygun. Kumandalar ise aile bireylerinin sıkça dokunduğu ama nadiren temizlenen cihazlar arasında. Bazı çalışmalara göre klozetten 15 kat daha kirli olabilirler.

        ALIŞVERİŞ ÇANTALARI VE ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

        Bez alışveriş çantaları, özellikle bagajda bekletildiklerinde bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam sunar. Elektrikli süpürgeler de tozla birlikte mikropları toplar ve yayıyor olabilir.

        Kaynak: The Guardian

        Fotoğraf kaynak: IStock

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