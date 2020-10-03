Karasu Nehri'nde ölen balıkları, evlerine götürüp yediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karasu Nehri'nde ölen balıkları, evlerine götürüp yediler

DHA

Karasu Nehri'nde ölen balıkları, evlerine götürüp yediler


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, Karasu Nehri´nde meydana gelen balık ölümleri tedirginlik yarattı. Çatbaşı köyü Muhtarı Nasır Balkaya, vatandaşların bir kısmının nehrin yüzeyini kaplayan ölü balıkları, evlerine götürüp yediğini söyledi. Nehir suyu ile ölü balıklardan numune alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alınan örnekleri incelenmek üzere Elazığ'a gönderdi.
Muş´ta, merkeze bağlı Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri´nde balık ölümleri meydana geldi. Nehir üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar yöre tedirgin etti. Vatandaşlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nehirde yaşanan balık ölümlerini inceledi. Su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ´a gönderildi. Balık ölümlerinin yaşandığı nehirden hayvanlarının da su içtiğini belirten vatandaşlar, konunun bir an evvel aydınlatılmasını istedi. 
Ölümlerin fabrika atıklarından kaynaklandığını iddia eden Servet Koçlardan, "Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri´nde, her yıl fabrika atıkları yüzünden binlerce balık ölüyor. Biz köy halkı olarak bu durumdan çok rahatsızız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler geldi. Çeşitli numuneler falan aldılar. İnşallah bunun bir çaresine bakarlar" dedi.
`BİRÇOK KÖYLÜ BU BALIKLARI YEMİŞTİR´
Nehirdeki ölü balıkları, vatandaşların yemek için evlerine götürdüğünü belirten Çatbaşı köyü Muhtarı Nasır Balkaya, "Tonlarca balık toplandı. Köylülerde ondan zehirlenebilir. Balıkların hepsi zehirlenmiş, ölmüştü ve birçok köylü de bu balıkları yemiştir" diye konuştu. 
Nehrin yüzeyini ölü balıkların kapladığını belirten muhtar Balkaya, adeta Karasu nehrinde balık kalmadığını belirtti. Balkaya, "Suyun içerisini ölü balıklar kaplamış. Şu an gitsen Karasu Nehri´nde bir balık tutamazsın. Bir katliam yapılmış, fotoğrafları da ben çekmişim. İstenilen yere de verebilirim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-10-03 15:21:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi
YEREL HABERLER Muş’ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel ...
Malazgirt'te TYP kuraları çekildi
YEREL HABERLER Malazgirt'te TYP kuraları çekildi
Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi
Terör örgütü PKK/KCK Bulanık ve Malazgirt'te sözde halk mahkemesi kurdu: 20 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK/KCK Bulanık ve Malazgirt'te sözde ...
Muş’ta terör örgütünün ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ başkan/üyelerine operasyon
YEREL HABERLER Muş’ta terör örgütünün ‘Kent Meclisi ve Halk ...
Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı polise takıldı
YEREL HABERLER Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı ...
Düğme görünümlü kamerayla sınavda kopya çekeceklerdi
YEREL HABERLER Düğme görünümlü kamerayla sınavda kopya çekeceklerdi
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
YEREL HABERLER Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Kaymakam İlidi’den korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi’den korona virüs denetimi
Covid-19'u yenen doktor, görevine döndü
YEREL HABERLER Covid-19'u yenen doktor, görevine döndü
Başkan Asya, Vali Gündüzöz ile birlikte korona virüs denetimine çıktı
YEREL HABERLER Başkan Asya, Vali Gündüzöz ile birlikte korona virüs ...
Müftü Demirtaş’tan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı
YEREL HABERLER Müftü Demirtaş’tan "Camiler ve Din Görevlileri ...
Malazgirt’te ‘Solis’ marka traktörün bayiliği açıldı
YEREL HABERLER Malazgirt’te ‘Solis’ marka traktörün bayiliği açıldı
Başkan Kılıç’tan pancar üreticilerine maske
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan pancar üreticilerine maske
MŞÜ öğretim üyesi editörlüğünde Bulanık/Kop kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER MŞÜ öğretim üyesi editörlüğünde Bulanık/Kop kitabı ...
MŞÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, asaleten atandı
YEREL HABERLER MŞÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. ...
MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Karadağ asaleten atandı
YEREL HABERLER MŞÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. ...
Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
Koronavirüsü yenen Muş Belediye Başkanı: Maske olmazsa olmazımız
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Muş Belediye Başkanı: Maske ...
Bulanık SYDV binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Bulanık SYDV binasının temeli atıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X