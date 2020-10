Karasu Nehri'nde ölen balıkları, evlerine götürüp yediler

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, Karasu Nehri´nde meydana gelen balık ölümleri tedirginlik yarattı. Çatbaşı köyü Muhtarı Nasır Balkaya, vatandaşların bir kısmının nehrin yüzeyini kaplayan ölü balıkları, evlerine götürüp yediğini söyledi. Nehir suyu ile ölü balıklardan numune alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alınan örnekleri incelenmek üzere Elazığ'a gönderdi.

Muş´ta, merkeze bağlı Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri´nde balık ölümleri meydana geldi. Nehir üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar yöre tedirgin etti. Vatandaşlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nehirde yaşanan balık ölümlerini inceledi. Su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ´a gönderildi. Balık ölümlerinin yaşandığı nehirden hayvanlarının da su içtiğini belirten vatandaşlar, konunun bir an evvel aydınlatılmasını istedi.

Ölümlerin fabrika atıklarından kaynaklandığını iddia eden Servet Koçlardan, "Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri´nde, her yıl fabrika atıkları yüzünden binlerce balık ölüyor. Biz köy halkı olarak bu durumdan çok rahatsızız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler geldi. Çeşitli numuneler falan aldılar. İnşallah bunun bir çaresine bakarlar" dedi.

`BİRÇOK KÖYLÜ BU BALIKLARI YEMİŞTİR´

Nehirdeki ölü balıkları, vatandaşların yemek için evlerine götürdüğünü belirten Çatbaşı köyü Muhtarı Nasır Balkaya, "Tonlarca balık toplandı. Köylülerde ondan zehirlenebilir. Balıkların hepsi zehirlenmiş, ölmüştü ve birçok köylü de bu balıkları yemiştir" diye konuştu.

Nehrin yüzeyini ölü balıkların kapladığını belirten muhtar Balkaya, adeta Karasu nehrinde balık kalmadığını belirtti. Balkaya, "Suyun içerisini ölü balıklar kaplamış. Şu an gitsen Karasu Nehri´nde bir balık tutamazsın. Bir katliam yapılmış, fotoğrafları da ben çekmişim. İstenilen yere de verebilirim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-10-03 15:21:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.