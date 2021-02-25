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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci el otomobil almak için kilometrelerce yol geldiler

İHA

İkinci el otomobil almak için kilometrelerce yol geldiler

Mart ayında aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılacağının duyurulmasının ardından ikinci el otomobil piyasasından hareketlilik başladı.
Korona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenen ikinci el otomobil piyasası son haftalarda normale dönmeye başladı. İkinci el otomobil almak için İzmir Otokent’ten Efes Oto sahibi Samet Oğultarhan, kilometrelerce yol kat ederek Muş’un Malazgirt ilçesine gelerek galerici İnsan Eren’den ikinci el otomobil satın aldı.
Kilometrelerce yol kat ederek Malazgirt’te gelerek otomobil alan oto galerici Samet Oğultarhan, “Sürekli yükselen ikinci el otomobil fiyatları bizleri bir hayli zor duruma sokuyordu, fiyatlarda düşüş yaşanınca bizde rotamızı kırsal kesimlere çevirdik. İkinci el otomobil piyasasında son zamanlarda bir hareketlenme gözlemledik. İkinci el otomobil piyasasında bir hareketlenme oluyor. Fiyatların sürekli yükseldiği bir dönem oldu ama şu anda fiyatlar sabitlenmiş durumda. Yaz dönemine doğru araç satışları artıyor. Bizde galerilerimizde araç eksikliğini tamamlamak için kilometrelerce yol kat ederek kırsal kesimlere gidiyoruz. Bugünde tarihi ilçemiz Malazgirt’teyiz. Burada çok uygun fiyata ikinci el araç bulabiliyoruz” dedi.
Malazgirt’te oto galericisi olan İhsan Eren ise son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenme olduğunu belirterek, “Araç fiyatları çok yükseldi, çok fazla düşeceğini de düşünmüyorum. Kısıtlamaların kalkmasıyla mart, nisan aylarında daha fazla hareketlenme bekliyoruz. Araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Önceki haftalarla kıyaslarsak son iki haftadır daha fazla araç satıyoruz. Kısıtlamaların da kalkmasıyla piyasalarda hareketlenme olacaktır. Bugünde İzmir Otokent Galericiler Sanayi Sitesinden galerici dostlarımız ilçemize araç almaya geldiler” dedi.

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