Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına "devlete sığının" çağrısı

        Muş'ta DEM Parti il binası önünde "evlat nöbeti" tutan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta DEM Parti önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına "devlete sığının" çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta DEM Parti il binası önünde "evlat nöbeti" tutan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

        "Evlat nöbetindeyiz", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirtti.

        Eyleme katılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, 7 yıl önce çocuğunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

        Evlatlarına kavuşmak için eyleme kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

        "Sonuna kadar partinin önünde duracağım. Oğlum, gel teslim ol, devlete sığın. Bayrağımız, Allah'ımız, Kur'an'ımız birdir. Bunları niye meclise sokuyorlar? Çocuğumu verinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Onların çocukları nerede okuyor. 7 yıldır çocuğum gitmiş. Ben yıllardır partinin önünde çocuğum için bekliyorum."

        Anne Gülbahar Teker de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini ifade ederek, "DEM Parti çocuklarımızı getirsin. Terör örgütü PKK bizden ne istiyor? Oğlum, gel teslim ol. Ben buradayım. 4 yıldır seni bekliyorum. Devlet bizim arkamızda." dedi.

        Alaattin Koçhan ise "8 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum, gel devlet sığın. Annenle seni bekliyoruz. Onlar kendi çocuklarını iyi ülkelerde okuttu. Senin ne beklentin var onlardan. Neredeysen dön gel. Senin parmağın acırsa yine devlet sarar. Baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı

        Benzer Haberler

        Muş'ta "Dağcılık" temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Muş'ta "Dağcılık" temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Muş'un karla kaplı dağlarında 88 dağcı eğitim görüyor
        Muş'un karla kaplı dağlarında 88 dağcı eğitim görüyor
        Muş'ta yeni doğan kuzular günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor
        Muş'ta yeni doğan kuzular günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor
        AFAD ekipleri Muş'ta öğrenci ve öğretmenleri deprem konusunda bilinçlendiri...
        AFAD ekipleri Muş'ta öğrenci ve öğretmenleri deprem konusunda bilinçlendiri...
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Berat Kandili mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Berat Kandili mesajı
        AK Parti Muş Belediye Başkanı Asya, yeni dönem projelerini açıkladı
        AK Parti Muş Belediye Başkanı Asya, yeni dönem projelerini açıkladı