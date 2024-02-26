Muş'ta yeni doğan kuzular günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Muş'ta, yem yeme alışkanlığı kazanmaları için ayrı yerde tutulan kuzular, sütle beslenebilmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor.

Kışın çetin geçtiği kentte, günlerdir ağıllarda hayvanlarının bakımını yapan besiciler, umutla bekledikleri kuzuların dünyaya gelmesiyle tatlı bir telaş yaşıyor.

Doğumların başlamasıyla ağıllardaki mesaileri artan besiciler, ot yeme ve su içme alışkanlığı kazanmaları için ayrı tuttukları yeni doğan kuzuları, sütle beslenmeleri için günde iki kez anneleriyle bir araya getiriyor.

Koyunlar ve kuzular, seslerinden ve kokularından birbirlerini tanıyarak buluşuyor.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde besicilik yapan 70 yaşındaki Enver Oğlaga, AA muhabirine, 600 koyun ve 300 kuzudan oluşan sürüsü olduğunu söyledi.

Hayvancılığı sevdiğini belirten Oğlaga, "Sabah erken saatlerde başladığımız mesaimiz akşama kadar devam ediyor. Kuzuların annelerine ulaşmak için gösterdiği çaba çok güzel görüntüler oluşturuyor. Yüzlerce koyunun arasından annelerini buluyorlar. Hem süt emiyor hem de özlem gideriyorlar. Kuzuların sesi bana huzur veriyor." diye konuştu.