AFAD ekipleri Muş'ta öğrenci ve öğretmenleri deprem konusunda bilinçlendiriyor

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yıl başından bu yana kilometrelerce yol katederek 18 bin 822 öğrenci ve öğretmene teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanın yardımına koşan Muş'taki AFAD ekipleri, deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentteki köyleri dolaşan, okulları ziyaret eden AFAD ekipleri, "Afet Farkındalık Eğitimi" kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere deprem konusunda bilgiler veriyor.

Tatbikatlarla da afetler sırasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlatan ekipler, yıl başından bu yana 18 bin 822 öğrenci ve öğretmene ulaştı.

Geçen yıl da 224 bin 735 öğrenci ve öğretmene ulaşan ekipler, merkeze bağlı Çukurbağ ve Durugöze köylerinde "Afet Farkındalık Eğitimi" verdikleri öğrencilere hediyeler dağıttı.

- "Ekipler köy ve mezraların tamamını gezerek çocuklarımıza bilgiler veriyor"

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, deprem gerçeğinin Türkiye ve dünyada hayatın en önemli parçası haline geldiğini söyledi.

Depreme her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Afet sırasında nasıl davranılması gerektiği şeklindeki bilgilerin alınması, daha az can kaybına sebebiyet veriyor. Bunun için de eğitim en önemli çalışma alanı oluyor. Muş, deprem fay hattına yakın bir il. 6 Şubat 2023'teki depremlerden de ciddi şekilde etkilendik. Biz de bu konudaki farkındalığın artırılması kapsamında yoğun bir çalışma içine girdik. 2023'te İl AFAD Müdürlüğümüz ekiplerince 252 bin 465 kişiye bu anlamda eğitim verildi. Bunlardan 224 bin 735'i öğretmen ve öğrencilerden oluşuyor. Muş'un 368 köy, 212 mezrası var. Ekipler, bunların tamamını gezerek çocuklarımıza afet öncesi ve afet sonrası davranış şekilleri doğrultusunda bilgiler veriyor."

Geçen yıl afet konusundaki eğitim faaliyetlerinde Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"İnşallah 2024 yılında da aynı hızla eğitim çalışmalarımız devam edecek. Amacımız, Muş'ta hem afet öncesinde hem de afet sonrasında nasıl davranması gerektiğini bilen kişiler yetiştirmek. Muş, afete en hazırlıklı illerin başında gelecek. Çocuklar bu tür eğitimlere daha fazla önem veriyor. Depreme ne kadar hassas, bilinçli ve tehlike anında neler yapması gerektiğini bilen çocuklar yetiştirirsek bu konudaki olumsuz etkilerimizi de o kadar azaltmış oluruz. Her okulda tatbikat gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimizde de olumlu geri dönüşler alıyoruz."

- "Ekipler, en ücra köylere kadar giderek tatbikat gerçekleştiriyor"

AFAD Eğitim Uzmanı Erkan Bayrak da okul ve kamu kurumlarında afet farkındalık eğitimi ve deprem tahliye tatbikatları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Bayrak, "Amacımız afet öncesi, afet sırası ve sonrasında doğru davranış kültürünü aşılayarak farkındalık oluşturmak. Muş'ta 5 ilçemizdeki tüm okullarda afet farkındalık eğitimini icra ettik. Kar kış demeden bazen 150 kilometre uzaklıktaki köylerimize giderek eğitim ve tatbikat faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Çukurbağ Köyü İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Rojda Yavuz da "Özellikle 6 Şubat depreminden sonra bu tatbikatın yapılması öğrencilere büyük katkı sağladı. Güzel, verimli bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrencilerden Tuana Meryem Çiftçi, "AFAD ekipleri, bize deprem anında ne yapmamız gerektiğini söyledi. Bu dersi hiç görmemiştim. Deprem anında neler yapacağımızı öğrendik." ifadelerini kullandı.