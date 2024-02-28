AK Parti Muş İl Başkanı Emre, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Göletli Park'ta düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Melik Emre, yerel seçimler öncesi fikir birliği ve istişareler yaparak eksiklikleri gözden geçireceklerini söyledi.

31 Mart akşamında kentin ve insanların beklediği hizmet sancaktarlığını tekrar Feyat Asya'ya vererek 5 yıl daha Muş'a hizmet etmek istediklerini anlatan Emre, şöyle konuştu:

"İnşallah beraber güzel işler yapacağız. Çıraklık ve kalfalık dönemini geride bırakan Asya, artık ustalık dönemine geçti. Bir siyasetçi ve belediye başkanı için en riskli ve en zorlu alan altyapıdır. Çünkü bütün gücünü ve paranı harcıyorsun ve her şey yer altında kalıyor, hiçbir şey gözükmüyor. Bu riski göze alabilmek için memleket sevdalısı olmak, memleketine ve halkına inanmak lazım. Yeni bir dönem başlıyor. Çıraklık dönemi suhuletle, sükunetle ve iyi bir puanlamayla bitti. Kalfalık döneminde kentin çok büyük oranda altyapı, su, kanalizasyonu tamamen bitti."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise 10 yıllık hizmet süresi boyunca yaptıkları hizmetlere değinerek, kendilerine verilen vekaleti, şehre katmadeğer kazandırmak adına kullandıklarını kaydetti.

Toplumun bütün katmanlarıyla yönetim şeklini geliştirdiklerini belirten Asya, yeni dönemde de güçlü şekilde seçilerek insanlara hizmet etmek istediklerini kaydetti.