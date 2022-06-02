Musk'tan Tesla çalışanlarına: Ofise dönün ya da ayrılın 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'ın aktardığı habere göre, Tesla kurucusu Elon Musk, çalışanlarına ofise dönmelerini ya da işten ayrılmalarını istediği bir e-posta gönderdi.

Salı gecesi şirket çalışanlarına gönderilen e-postada, "Tesla'daki tüm çalışanların haftada en az 40 saat ofiste olması gerekiyor. Eğer gelmezseniz istifa ettiğinizi varsayacağız." denildi.

Musk, "Ne kadar kıdemliysen, o kadar görünür olmalısın. İşte bu yüzden fabrikada çok yaşadım, böylelikle benimle çalışanlar beni görebildi. Bunu yapmasaydım, Tesla çoktan batmış olurdu." dedi.

İki kaynak, incelenen e-postanın gerçekliğini doğruladı, Reuters, Tesla'nın yorum talebine henüz yanıt vermediğini aktardı.

Koronavirüs salgını sonrası hayat normale dönerken, Silikon Vadisi'ndeki büyük teknoloji firmalarının bir çoğu çalışanlarından ofise tam zamanlı dönmelerine istemiyor.

Musk e-postada, "Elbette ofise dönmeye ihtiyaç duymayan şirketler var ama en son ne zaman harika bir ürün çıkardılar? Uzun süre oldu. Tesla dünya için en heyecan verici ve anlamlı ürünleri üretecek. Bu telefon üzerinde olmaz." dedi.