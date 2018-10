Vizyona girmesine günler kala Müslüm filmiyle ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Can Ulkay ve Ketche’nin yönettiği, sanatçının acılarla olduğu kadar büyük başarılarla da taçlanmış hayatını Hakan Günday ve Gürhan Özçifçi’nin kaleme aldığı filmin afişi yayınlandı.

Afiş, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğini, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişileri, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’u, Müslüm Baba fanlarını ve şarkılarında kendisinden izler bulan her yaştan dinleyicilerini merkeze alıyor.

26 Ekim Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek filmde Timuçin Esen Müslüm Gürses’i, Zerrin Tekindor ise Muhterem Nur’u canlandırıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli, Şahin Kendirci bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ