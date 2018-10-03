Hayranlarının “Baba” dediği, etkileyici sesi kadar film gibi hayatıyla da fenomen olan Müslüm Gürses’in iniş ve çıkışlarla dolu yaşamını beyazperdeye taşıyan Müslüm filminde sanatçının babası olarak Turgut Tunçalp’i izleyeceğiz.

Babasının tüm yaşamını etkileyen kararlarıyla savrulmalar yaşayan Müslüm Gürses, onun öfkesi ve yaşattığı acıların izlerini ömrü boyunca taşır. Bu dramlardan bir başarı hikayesi çıkartmayı başaran efsanevi sanatçı; müziğin zirvesine, hayranların kalbine Müslüm Baba olarak taht kurar.

Çocukluğundan itibaren Müslüm Gürses’in hayatının en önemli figürlerinden birisi olan babası rolünde izleyeceğimiz Turgut Tunçalp ise muhteşem oyunculuğu ile izleyenleri etkilemeye hazırlanıyor.

Dijital Sanatlar Yapımevi/ICNN’nin yapımcılığını üstlendiği, Can Ulkay ve Ketche’nin yönettiği, Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor’un başrolleri paylaştığı Müslüm filmi 26 Ekim’de vizyonda.

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