Mustafa Sandal: Bambaşka bir duygu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne aldı.

"BAMBAŞKA BİR DUYGU"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "Bu akşam çok özel. Hayatımın en önemli konserini veriyorum. Binlerce kez sahne aldım ama Cumhuriyetin yüzüncü yılında sahne almak bambaşka bir duygu" açıklamasını yaptı.

100'üncü yıl marşlarında en çok Norm Ender'in 'Parla' isimli marşını beğendiğini belirten Mustafa Sandal, "Tüm marş yapan, duygularını aktarmaya çalışan sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.