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Mustafa Sandal ile Melis Sandal'ın Londra tatili

2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sandal, tatil için soluğu Londra'da aldı

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  • Mustafa Sandal ile Melis Sandal'ın Londra tatili - Magazin haberleri

    2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, 2022'nin haziran ayında Melis Sandal ile ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. İtalya'nın başkenti Roma'da 'Evet' diyen çift, evliliklerinin birinci yılını kutlamaya hazırlanıyor.
  • Mustafa Sandal ile Melis Sandal'ın Londra tatili - Magazin haberleri

    LONDRA TATİLİ

    Mustafa Sandal ile Melisa Sandal, tatile çıktı. Soluğu Londra'da alan Sandal çifti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
  • Mustafa Sandal ile Melis Sandal'ın Londra tatili - Magazin haberleri

    "ÇOK ÖZEL BİR ADAMSIN"

    Öte yandan Mustafa Sandal, 11 Ocak'ta 53'üncü yaşına girmişti. Eşinin doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme alan Melis Sandal, "Doğduğun güne şükürler olsun canım kocam. Sen çok özel bir adamsın. İyi ki sensin yol arkadaşım. İyi ki doğdun" demişti.
  • Mustafa Sandal ile Melis Sandal'ın Londra tatili - Magazin haberleri

    "BUGÜN VE EBEDİYEN..."

    Mustafa Sandal da eşine, "Aşkım, yol arkadaşım birlikte attığımız her adım geçirdiğimiz her anın şerefine, bugün ve ebediyen..." sözleriyle karşılık vermişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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