Haberler Magazin Mustafa Sandal: Tam zamanında olmuşum - Magazin haberleri

Mustafa Sandal: Tam zamanında olmuşum Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Mustafa Sandal'a, "Keşke daha erken baba olsaydım" sözleri hatırlatıldı. Yaman ve Yavuz adında çocukları bulunan ünlü şarkıcı, "Yok yok. Tam zamanında olmuşum. Baba olmak için tecrübe gerekiyor bence" dedi Habertürk Giriş: 27.10.2023 - 07:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:08 facebook

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Sandal, "Yeni bir şarkım geliyor. Stüdyodaydım bugün. Yeni bir şarkım da çıktı. Oğlum Yaman ve kayınpederim de oynadı klipte. Bize anı olsun diye yaptık" dedi.

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"GEREKEN HAREKETİ YAPIYORUM"



Geçtiğimiz haftalarda çıktığı bir sahnede ayakkabıları çok konuşulan Mustafa Sandal, "Bugün de var ama aynısı değil onların. Beni yıllardır takip ediyorsunuz. Olabildiğince sahne kıyafetlerimi sade ve rahat seçiyorum. Bazen bir yerden bir şey hissedilsin diye bir hareket yapasımız geliyor açıkçası. Ben de gereken hareketi yapıyorum bazen" ifadelerini kullandı.