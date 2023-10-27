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        Haberler Magazin Mustafa Sandal: Tam zamanında olmuşum - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal: Tam zamanında olmuşum

        Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Mustafa Sandal'a, "Keşke daha erken baba olsaydım" sözleri hatırlatıldı. Yaman ve Yavuz adında çocukları bulunan ünlü şarkıcı, "Yok yok. Tam zamanında olmuşum. Baba olmak için tecrübe gerekiyor bence" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 07:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:08
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Sandal, "Yeni bir şarkım geliyor. Stüdyodaydım bugün. Yeni bir şarkım da çıktı. Oğlum Yaman ve kayınpederim de oynadı klipte. Bize anı olsun diye yaptık" dedi.

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        "GEREKEN HAREKETİ YAPIYORUM"

        Geçtiğimiz haftalarda çıktığı bir sahnede ayakkabıları çok konuşulan Mustafa Sandal, "Bugün de var ama aynısı değil onların. Beni yıllardır takip ediyorsunuz. Olabildiğince sahne kıyafetlerimi sade ve rahat seçiyorum. Bazen bir yerden bir şey hissedilsin diye bir hareket yapasımız geliyor açıkçası. Ben de gereken hareketi yapıyorum bazen" ifadelerini kullandı.

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        "TEKRAR BABA OLMA DÜŞÜNCEM YOK"

        Daha önce, "Keşke daha erken baba olsaydım" açıklamasını yapan Mustafa Sandal'a bu sözleri hatırlatıldı. Emina Jahovic ile evliliğinden Yaman ve Yavuz adında çocukları bulunan ünlü şarkıcı, "Yok yok. Tam zamanında olmuşum. Baba olmak için tecrübe gerekiyor bence. Bizim evde iki tane de çocuk var. Şu an bir daha baba olma düşüncem yok. Köpeğimiz var, o da erkek. Çok fazla testosteron var etrafımızda. O yüzden risk almaya gerek yok aslında" şeklinde konuştu.

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        Bacağına yaptırdığı kartal dövmesini de gösteren Mustafa Sandal, "Beşiktaş ağabey... Baksana, bacağıma dövme yaptırdım" dedi.

        Fotoğraflar: HT Magazin

        #mustafa sandal
        #Melis Sandal
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