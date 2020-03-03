Müşterilerin 1,5 milyon lirasını nişanlısının ve kardeşinin hesabına aktarmış

AA

Bor ilçesinde bir özel banka şubesinde hesap uzmanı olarak görev yapan G.Ç. (29),farklı tarihlerde 5 müşterinin hesabından 971 bin 594 TL, 21 bin 150 avro ve 48 bin 874 doları paravan olarak kullandığı 2 kişinin hesabından nişanlısı O.B. (29) ve onun kardeşi S.O.B'nin (24) hesabına aktardı.

Durumun anlaşılması üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla G.Ç. ile paravan hesapların sahibi 2 kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç, tutuklandı. G.Ç'nin müşterilerin yaklaşık 1,5 milyon lirasını aktarırken paravan olarak kullandığı 2 hesabın sahibi kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olaydan sonra firar eden O.B. ve kardeşi S.O.B. saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş de tutuklandı.