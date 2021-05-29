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Myanmar’da askerî cuntaya karşı yeni savunma birliği kuruldu 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Törende kimliği belirsiz bir subay, "Bu ordu resmi sivil hükümet tarafından kuruluyor" diyerek "Halk Savunma Gücü halkla aynı hizada olmalı ve insanları korumalı. Bu savaşı kazanmak için savaşacağız." ifadelerine yer verdi.

1 Şubat tarihinde darbeyle iktidara gelen cunta sözcüsü sivil hükümetin bu adımına ilişkin Reuters’ın yorum talebine cevap vermese de askerî rejim yetkilileri, Ulusal Birlik Hükûmeti’nin hain olduğunu ifade etmiş ve Halk Savunma Gücü’nü ise terörist olarak nitelendirmişti.

Yayımlanan video, gizli sivil hükûmetin Savunma Bakanı olan Yee Mon tarafından cuma günü servis edildi.

Geçit töreni videosunda, yaklaşık 100 asker ormanda çamurlu bir yolda yeni üniformalar içinde yürüdü ve videoda askerler silah taşırken gösterilmedi.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu'nun devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.

Myanmar’daki Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği tarafından açıklanan verilerde, 1 Şubat 2021 tarihinde başlayan darbeden bu yana 815 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve 3,300 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor.