Ücretsiz izin desteği olarak da adlandırılan Nakdi Ücret Desteği yakından takip ediliyor. Korona virüs pandemisi başlangıcından sonra düzenli olarak verilen nakdi ücret desteği her ayın başında yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan ödeme tarihine ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Nakdi Ücret Desteği Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzatıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.

NAKDİ ÜCRET ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.