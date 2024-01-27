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        Haberler Gündem Ankara Nallıhan'da 3 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Nallıhan'da 3 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Kabaca köyünde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 00:29 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:29
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        3 katlı ahşap evde yangın çıktı
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        Kabaca köyünde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı ahşap evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Evin 2 katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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