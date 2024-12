NATO: Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili bir gelişme yok

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 3-4 Aralık'ta Brüksel'de toplanacak olan NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rutte, Ukrayna'ya üyelik daveti ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını söylerken şu an için önemli olan meselenin Ukrayna'ya silah yardımı olduğunu belirtti. Rutte "Toplandığımız bu zirvede şu an için âcil olan konuları ele almalıyız. Şu an için âcil olan konu ise Ukrayna'ya silah yardımıdır." dedi.