Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Neşe Keçkin’in katiline indirimsiz müebbet hapis | Son dakika haberleri

        Neşe Keçkin’in katiline indirimsiz müebbet hapis

        Boşanma davası açmak için gittiği adliyede eşi tarafından öldürülen Neşe Keçkin'in katili Alaattin Keçkin, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 13.11.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neşe Keçkin'in katiline indirimsiz müebbet hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'de eşi Neşe Keçkin'i (23) boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderini de yaralayan Alaattin Keçkin (25), 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl, 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, 2 Kasım 2023'te Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin ardından giden Keçkin, adliye bahçesinde durdurup, barışmak istediğini söyledi. Alaattin Keçkin, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Neşe Keçkin'e bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla arbede yaşandı. Alaattin Keçkin, eşini göğsünden bıçakladıktan sonra kayınbiraderi, kayınvalidesi ve kayınpederini yaraladı. Ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralılar ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        REKLAM

        SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

        Alaattin Keçkin hakkında 'eşi kasten öldürmek', 'görevi yaptırmamak için direnme', '3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Geçen duruşma savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşi kasten öldürme', '2 kez kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 kez müebbet hapis ve 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

        AVUKAT: NEŞE, ‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’ DEMEK İÇİN GİTTİĞİ ADLİYEDE ÖLDÜ

        İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Avukatı Nevraz Sığın, “Neşe, en olmaması gereken yerde öldürüldü. Ölmek istemiyorum demek için gittiği adliyede hayattan koparıldı. Burada haksız tahrik indirimi görürsek yüreğimiz sızlar. En üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık, "Keşke böyle olmasaydı. Üzgünüm" dedi. Sanık son sözünde ise "Pişmanım" dedi.

        1 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 22 YIL 10 AY HAPİS

        Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık kadına yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesine yönelik kadını kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis, kayınbiraderine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis, kayınpederine yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçundan 1 ay 3 gün hapis ve polis memurlarına zincirleme olarak silahla görevi yaptırmama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık toplamda 1 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 22 yıl, 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        REKLAM

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?