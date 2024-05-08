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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade: En sevdiğim şey okumak - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade: En sevdiğim şey okumak

        Nesrin Cavadzade, bir kitapçıdan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cavadzade; "En sevdiğim şey okumak, uzun zamandır almak istediğim kitaplar vardı onları aldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 08:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:53
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        "En sevdiğim şey okumak"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nesrin Cavadzade, Gayrettepe'deki bir alışveriş merkezinde bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Son olarak bir kitapçıya uğrayan oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "UZUN SÜREDİR ALMAK İSTEDİĞİM KİTAPLAR VARDI"

        "En sevdiğim şey okumak" diyen Nesrin Cavadzade, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Uzun zamandır almak istediğim kitaplar vardı onları aldım."

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