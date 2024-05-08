Nesrin Cavadzade: En sevdiğim şey okumak

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nesrin Cavadzade, Gayrettepe'deki bir alışveriş merkezinde bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Son olarak bir kitapçıya uğrayan oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"UZUN SÜREDİR ALMAK İSTEDİĞİM KİTAPLAR VARDI"

"En sevdiğim şey okumak" diyen Nesrin Cavadzade, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Uzun zamandır almak istediğim kitaplar vardı onları aldım."