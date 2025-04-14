Netanyahu, ateşkes müzakerelerinde 10 İsrailli esirin tek seferde salıverilmesini amaçladıklarını savundu

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, İsrailli esirlerden Eitan Mor'un ailesiyle görüştü.

Netanyahu, Mor'un ailesine "tek seferde Gazze'deki 10 İsrailli esirin serbest bırakılması amacına yönelik müzakerelerin devam ettiğini" söyledi.

Aile, Netanyahu'ya sağcı hükümete yakın esir ailelerinin oluşturduğu Tikva Forum'un "Gazze'deki tüm esirlerin tek seferde bir otobüsle geri getirilmesi" gerektiğini savunan tutumunu vurguladı.

Mısır'ın ateşkes teklifi masada

İsrail basını, Mısır'ın daha önce arabulucuların sunduğu 5 İsrailli sağ esirin serbest bırakılmasını içeren teklif ile İsrail'in yalnızca 40 günlük ateşkes karşılığında 11 sağ esirin serbest bırakılmasını istediği teklif arasında yeni bir taslak sunduğunu kaydetmişti.

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Teklifin İsrailli 9 esirin serbest bırakılması ve 2'sinin cenazesinin teslim edilmesi karşılığında 70 gün ateşkes ve 2 bin 500 Filistinli esirin serbest bırakılmasını içerdiği öne sürülmüştü.

Daha sonra ise Mısır'ın teklifinin, Gazze'de 40 ila 70 gün sürecek bir ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında 8 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği iddia edilmişti.