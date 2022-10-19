Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Netflix hesap paylaşımı sona eriyor!
ABONE OL

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’e, hesap veya parola paylaşımı yoluyla erişim tarih oluyor. 2023 yılının başından itibaren hesap veya parola paylaşımına son vereceğini duyuran Netflix, aynı Netflix hesabında oturum açmış cihazların hesap sahibiyle aynı evde yaşayıp, yaşamadığını IP adresi üzerinden tespit edecek. Aynı evde yaşamayan kişilerden, ekstra ödeme talep edilecek.

Netflix hesap paylaşımı sona eriyor!
HABERTURK.COM

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, 2022 yılının 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu yılın 3. çeyreğinde 7.9 milyar dolar gelir elde eden şirketin, yılın ilk 9 ayındaki toplam geliri ise 23.7 milyar dolar oldu. Netflix’in 3. çeyrekteki net kârı ise beklentilere paralel olarak 1.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2.4 MİLYON YENİ ABONE KAZANDI

2022 yılının 3. çeyreğinde 2.4 milyon yeni abone kazanan Netflix’in toplam abone sayısı 223 milyona ulaştı. 2021 yılının 3. çeyreğinde 213.5 milyon olan platformun toplam abone sayısı 2022 yılının 2. çeyreğinde ise 220.6 milyon seviyesindeydi.

2023 BAŞINDAN İTİBAREN HESAP PAYLAŞIMI SONA ERİYOR

Netflix’in paylaştığı finansal ve operasyonel sonuçlarla birlikte kullanıcıları asıl üzen haber ise hesap paylaşımı ile ilgili alınan resmi karar ile geldi.

Buna göre Netflix’te 2023 yılının başından itibaren hesap veya parola paylaşımına son verilecek. Şirket, 2023 yılının başında ortak hesap kullanımı için adımlar atmaya başlayacak.

ALT HESAP/EKSTRA ÜYEDEN EKSTRA ÜCRET

Bu doğrultuda hesap paylaşımı yapan kişilerden, Netflix içeriklerini izlemeye devam edebilmeleri için normal üyelik ücretlerinden daha düşük de olsa ek ücret istenecek. Bunun için artık "alt hesap" veya "ekstra üye" seöenekleri devreye alınacak.

Aynı Netflix hesabında oturum açmış cihazların aynı evden kullanılıp kullanılmadığı, cihazların IP adresi, cihaz kimliği ve hesap etkinliği gibi bilgiler kullanılarak tespit edilecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Netflix’in 3. çeyrek sonuçları ile birlikte yatırımcılarına yönelik olarak konuyla ilgili yaptığı bildirim şu şekilde:
“Hesap paylaşımından para kazanmak için iyi düşünülmüş bir yaklaşım geliştirdik ve bunu 2023'ün başlarından itibaren daha geniş bir alana yaymaya başlayacağız. Hesap paylaşanlara, Netflix profillerini kendi hesaplarına aktarma ve paylaşanlara aileleri veya arkadaşları için ödeme yapmak istiyorlarsa cihazlarını daha kolay yönetme ve alt hesaplar (“ekstra üye”) oluşturma için olanak sunacağız. Daha düşük fiyatlı reklam destekli planımızın olduğu ülkelerde, hesap paylaşanlar için profil transfer seçeneğinin özellikle popüler olmasını bekliyoruz.”

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Whatsapp açıkladı! O özelliğini iki katına çıkarıyor
TEKNOLOJİ Whatsapp o özelliğini iki katına çıkarıyor
IMEI klonlamaya yeni önlem!
TEKNOLOJİ IMEI klonlamaya yeni önlem!
Youtube'u ücretsiz kullananlara müjde! Youtube o kararı iptal etti
TEKNOLOJİ Youtube'u ücretsiz kullananlara müjde!
En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?
TEKNOLOJİ NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?
En eski iPhone modeli açık arttırmada 5 haneli bir rakama satıldı!
TEKNOLOJİ iPhone 1 yüksek bir rakama satıldı!
Riot Games Başkan Yardımcısı Hasan Çolakoğlu: “Türkiye bu oyunda hızla ilerliyor”
TEKNOLOJİ “Türkiye bu oyunda hızla ilerliyor”
Otomotiv sektörünü şekillendirecek 6 teknoloji
TEKNOLOJİ İşte otomotivde parlayan teknolojiler
Sosyal ağlar üzerinden giriş bilgisi izni verilen uygulamalara dikkat
TEKNOLOJİ ‘Giriş izni’ deyip, geçmeyin!
İSO endüstriyel tasarımı kolaylaştıracak
TEKNOLOJİ İSO ETP açıldı
Bilgisayarlardan Microsoft Office kalkıyor mu? Microsoft Office yerine ne kullanılacak?
TEKNOLOJİ Microsoft Office kalkıyor mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.