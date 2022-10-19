Online dizi ve film izleme platformu Netflix, 2022 yılının 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu yılın 3. çeyreğinde 7.9 milyar dolar gelir elde eden şirketin, yılın ilk 9 ayındaki toplam geliri ise 23.7 milyar dolar oldu. Netflix’in 3. çeyrekteki net kârı ise beklentilere paralel olarak 1.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2022 yılının 3. çeyreğinde 2.4 milyon yeni abone kazanan Netflix’in toplam abone sayısı 223 milyona ulaştı. 2021 yılının 3. çeyreğinde 213.5 milyon olan platformun toplam abone sayısı 2022 yılının 2. çeyreğinde ise 220.6 milyon seviyesindeydi.

Buna göre Netflix’te 2023 yılının başından itibaren hesap veya parola paylaşımına son verilecek. Şirket, 2023 yılının başında ortak hesap kullanımı için adımlar atmaya başlayacak.

Netflix’in paylaştığı finansal ve operasyonel sonuçlarla birlikte kullanıcıları asıl üzen haber ise hesap paylaşımı ile ilgili alınan resmi karar ile geldi.

ALT HESAP/EKSTRA ÜYEDEN EKSTRA ÜCRET

Bu doğrultuda hesap paylaşımı yapan kişilerden, Netflix içeriklerini izlemeye devam edebilmeleri için normal üyelik ücretlerinden daha düşük de olsa ek ücret istenecek. Bunun için artık "alt hesap" veya "ekstra üye" seöenekleri devreye alınacak.

Aynı Netflix hesabında oturum açmış cihazların aynı evden kullanılıp kullanılmadığı, cihazların IP adresi, cihaz kimliği ve hesap etkinliği gibi bilgiler kullanılarak tespit edilecek.