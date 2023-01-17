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Haberler Teknoloji Netflix’in zammı tepki çekti!
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Netflix’in zam sonrası yeni fiyatları ne oldu?

2022 yılında 2 kez fiyat artıran Netflix’ten 2023’ün ilk zammı geldi. Yalnızca 4 ay önce en düşük paketinin fiyatını 45.99 TL’ye yükselten platformun %40 oranındaki yeni zammı tüketiciden tepki çekti. İşte yeni fiyatlar...

Netflix’in zammı tepki çekti!

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı. Yalnızca 4 ay kadar önce Eylül 2022’de fiyatlarını güncelleyen Netflix, abonelik ücretlerine %40 civarında bir zam yaparak kullanıcılarını üzdü.

EN DÜŞÜK PAKET 64 TL OLDU!

2023’e hızlı başlayan Netflix Türkiye, paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artırdı. Zamla birlikte platformun en düşük paketinin fiyatı 44 lira 99 kuruştan 63 lira 99 kuruşa çıkarken, en üst paketin fiyatı 130 lira 99 kuruş oldu. Bu fiyat artırımı ile birlikte online dizi ve film platformunun kullanıcı kaybetme olasılığına kesin gözüyle bakılıyor.

ESKİ ÜYELERE AŞAMALI YANSIYACAK

Zam hakkında firmadan gelen açıklamada, “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız” denildi.

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