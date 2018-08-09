New Mexico'da bulunan çocuklara 'okullara saldırmaları için silah eğitimi veriliyordu'
ABD medyası, New Mexico eyaletinde çölün uzak bir noktasında 11 yetersiz beslenmiş çocuğun bulunmasının ardından tutuklanan Siraj İbn Wahhaj'ın, çocuklara okullarda saldırı düzenlemeleri için silah eğitimi verdiğini bildirdi.
09.08.2018 - 08:14 | Güncelleme:
ABD medyası, New Mexico eyaletinde çölün uzak bir noktasında 11 yetersiz beslenmiş çocuğun bulunmasının ardından tutuklanan Siraj İbn Wahhaj'ın, çocuklara okullarda saldırı düzenlemeleri için silah eğitimi verdiğini bildirdi.
Savcılık belgelerine göre Wahhaj yaşları bir ila 15 arasında değişen çocukların bazılarına silah kullanmayı öğretiyordu.
Wahhaj, geçen Cuma günü olay yerinde gözaltına alınan iki erkekten biriydi. Polis üç de kadını gözaltına almıştı.
Polis, kaldıkları yerde bir erkek çocuğunun cesedine ait kalıntıların da bulunduğunu açıkladı.
Kalıntıların Wahhaj'ın üç yaşındaki kayıp oğlu Abdula Ghani Wahhaj'a ait olduğu bildirildi.
Wahhaj, oğlunu Georgia'daki evinden geçen Aralık'ta kaçırmakla suçlanıyordu ve gözaltına alınmasına da polisin çocuğu araması neden oldu.
Annesi tarafından yapılan kayıp başvurusunda çocuğun nöbet geçirdiği belirtilmişti.
Ancak mahkeme belgelerine göre Wahhaj çocuğun içindeki şeytanın çıkartılması gerektiğine inanıyordu.
Associated Press Haber Ajansı Savcı Timothhy Hasson'ın belgeleri dün mahkemeye sunduğunu ancak suçlamaları mahkemede okumadığını belirtti.
Hasson ayrıca Wahhaj'ın tutukluluk halinin devamını istedi.
Savcı Hasson mahkeme belgelerinde "Olay yerinde bulunan çocuklara ve genel olarak topluma karşı büyük bir tehlike oluşturuyor" dedi.
Belgede ayrıca 11 çocuktan birinin koruyucu ebeveynlerinin Wahhaj'ın çocuklara gelecekteki okul saldırıları için saldırı tüfekleri kullanmayı öğrettiğini söylediği de belirtiliyor.
Gözaltına alınan beş kişiye çocuklara kötü muamele suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.
Çocukların anneleri olduğuna inanılan üç kadının da olaysız gözaltına alındığı bildirildi.
Polis adlarını Jany Leveille, Subhannah Wahhaj ve Hujrah Wahhaj ile ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
Çocukları bulan polis memurları "üçüncü dünyadan gelen mültecilere bendediklerini, paçavralar giydiklerini, yiyecekleri ve temiz içme suları bulunmadığını" söylemişti.
Yetkililer "Açız, yiyeceğe ve suya ihtiyacımız var" denilen bir mesaj aldıktan sonra baskın yapmıştı.,
Wahhaj'ın baskın sırasında bir tüfeği ve tabancası olduğu kaydedildi.
New York Times'a göre Wahhaj'ın babası İmam Siriaj Wahhaj, Brooklyn'deki önde gelen bir Müslüman liderdi ve ülkede en çok saygı duyulan müslüman liderlerden biriydi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
New Mexico'da bulunan çocuklara 'okullara saldırmaları için silah eğitimi veriliyordu'/new-mexico-da-bulunan-cocuklara-okullara-saldirmalari-icin-silah-egitimi-veriliyordu-20950692095069
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.